L’ambulancier torontois décédé à Kashechewan qualifié de héros

Les proches et les collègues d'Arjanan Sivasathiyarajah, dont le corps a été retrouvé la semaine dernière dans les eaux près de la Première Nation de Kashechewan, se souviendront de lui comme un héros.

Il y a quelques semaines, Arjanan Sivasathiyarajah entamait sa carrière en tant qu’ambulancier paramédical à l’hôpital Weeneebayko Area Health Authority dans la Première Nation de Kashechewan, près de la baie James.

Il était alors parti de Toronto, plus précisément du quartier de Scarborough.

Il avait toujours voulu être ambulancier, raconte Noyala Isidore à propos de son ami.

La semaine dernière, il est disparu dans l’exercice de ses fonctions. Il se trouvait sur la rivière Albany alors que lui et ses collègues allaient chercher des provisions à Fort Albany.

Après une recherche impliquant plus d'une douzaine de bateaux, son corps a été retrouvé mercredi dernier, comme indiqué sur la page Facebook du chef de la Première Nation de Kashechewan, Gaius Wesley. Il y précise que la noyade demeure la cause présumée de son décès.

Le chef de la Première Nation de Kashechewan, Gaius Wesley, affirme que plus de 50 personnes ont participé aux efforts de recherche dans l'espoir de retrouver l'ambulancier paramédical Arjanan Sivasathiyarajah. Photo : Gaius Wesley / Facebook

M. Sivasathiyarajah a beaucoup sacrifié en quittant sa famille pour apporter des services de santé à notre communauté , écrit M. Wesley.

« Nous continuerons à honorer sa vie. Nous ne les oublierons jamais, lui et sa famille. » — Une citation de Gaius Wesley, chef de la Première Nation de Kashechewan

Le goût de l'aventure

Lynne Innes, PDG de la Weeneebayko Area Health Authority, raconte que M. Sivasathiyarajah avait été bien accueilli par la communauté et s'était rapidement intégré.

Il s'est fait beaucoup, beaucoup d'amis et faisait vraiment partie de la communauté , précise-t-elle. Il a adopté notre mode de vie en quelques jours et passait du temps sur la rivière et en forêt .

La réponse de la communauté à cette tragédie est sans pareil. Bouleversante , reconnaît Mme Innes.

« Plus de 300 personnes attendaient l’arrivée de sa famille, le retour du corps d’Arjanan et sont revenues à Kashechewan pour ensuite assister au départ de la famille. » — Une citation de Lynne Innes, PDG de la Weeneebayko Area Health Authority

M. Sivasathiyarajah faisait déjà preuve d’une grande générosité alors qu’il était étudiant au secondaire, raconte Mme Isidore.

Il a tant fait pour moi , dit-elle avant d’affirmer sa reconnaissance envers sa générosité. Il était attentionné et se souciait des gens, ajoute-t-elle.

Il aimait les nouvelles aventures et était ravi de se rendre à Kashechewan afin de venir en aide aux gens de cette communauté du Grand Nord.

« Il nous a quittés en héros. » — Une citation de Noyala Isidore, amie d'Arjanan Sivasathiyarajah

Comme indiqué sur la page Facebook de M. Wesley, 15 805 $ ont jusqu'à présent été collectés pour venir en aide à la famille de l’ambulancier défunt.

Une campagne GoFundMe a également été mise en place par la Weeneebayko Area Health Authority pour soutenir la famille de M. Sivasathiyarajah.

Avec les informations de Patrick Swaden de CBC