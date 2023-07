Le CHEO agrandit son unité de soins en santé mentale pour les enfants

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) a inauguré, lundi, les nouveaux locaux de son unité de soins en santé mentale. Un espace qui se veut plus grand et plus adapté aux besoins de ses patients.

Selon les données du CHEO , la demande de soins de santé mentale au sein de l'institution de santé ne cesse d'augmenter depuis des années.

Pour faire face à la crise de la santé mentale chez nos jeunes, nous devons avoir la capacité et les outils nécessaires pour le faire , a expliqué la vice-présidente, Santé mentale et toxicomanie à CHEO , Joanne Lowe, par voie de communiqué. Ce nouvel espace nous permettra non seulement de soigner davantage de jeunes patients, mais aussi de leur fournir, ainsi qu’à leurs familles, l’espace et les conditions nécessaires à leur prise en charge.

Un projet de 1,5 million de dollars

Les espaces nouvellement ouverts comprennent quatre chambres individuelles supplémentaires, une salle à manger et une cuisine afin de permettre aux membres de la famille de se retrouver et de passer du temps avec leur enfant, un endroit pour des activités de groupe et une salle de classe.

Le CHEO comptera également désormais une salle Snoezelen - ou salle sensorielle - qui offre un environnement apaisant, des pochettes de sécurité permettant aux jeunes patients de se calmer de façon sécuritaire et un deuxième poste de soins infirmiers pour l’unité qui compte désormais 19 lits, précise l'établissement de santé dans son communiqué.

Le projet est évalué à 1,5 million de dollars. Il a été entièrement financé par des donateurs qui ont contribué à la Fondation CHEO, indique-t-on.

Ce nouvel espace est une amélioration considérable pour les enfants, les jeunes et les familles que le CHEO dessert et il permet au personnel de fournir les soins de haute qualité pour lesquels il a été formé , a déclaré le président et chef de la direction de la Fondation CHEO , Steve Read.

Au début de l'année, le CHEO, à l'instar d'autres établissements, avait atteint à plusieurs reprises sa pleine capacité pour ses services de soins en santé mentale.