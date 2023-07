Cette désignation fournirait des protections supplémentaires pour empêcher la destruction de l'habitat et limiter l'utilisation humaine des sites.

Ces trois sites sont exceptionnels , dit Bob Bancroft, biologiste et président de Nature Nouvelle-Écosse, un groupe de défense de l'environnement.

L’organisme poursuit actuellement le ministre fédéral de l'Environnement en justice, alléguant que son ministère a affaibli la protection de l'habitat du pluvier siffleur en voie de disparition. Mais sur les désignations proposées, Bob Bancroft n'a que des éloges.

« C'est merveilleux de voir le gouvernement fédéral faire quelque chose comme ça! » — Une citation de Bob Bancroft, biologiste

Les réserves fauniques proposées sont l'île Saint-Paul, située à 24 kilomètres au nord du Cap-Breton, l'île Country dans le comté de Guysborough et l'île Haute dans la partie supérieure de la baie de Fundy.

À la rescousse d'oiseaux

L'île Country abrite 25 % de la population nicheuse canadienne de sternes de Dougall, qui sont en voie de disparition.

L'île Haute possède des falaises de 100 mètres et offre un habitat non perturbé à 60 espèces d'oiseaux.

Les visites de ces deux îles seraient interdites toute l'année sans permis. Une autorisation est déjà requise, tout comme une autorisation pour certaines activités comme les feux de camp.

Le biologiste Bob Bancroft de Nature Nouvelle-Écosse dit que cette proposition serait incroyable pour les oiseaux. Photo : Radio-Canada

La désignation faunique ajoute les interdictions de déplacer, d'endommager ou d'enlever des artefacts ou des objets naturels afin de protéger les habitats des oiseaux migrateurs et des espèces en péril à chaque endroit.

Avec la désignation proposée par le gouvernement fédéral, une visite de l'île Saint-Paul nécessiterait un permis d'avril à la fin du mois d’août. La randonnée, l'observation de la nature, la recherche de plantes comestibles et de champignons et les débarquements de bateaux seraient autorisés entre septembre et mars.

L'île Saint-Paul abrite la grive de Bicknell et le pétrel cul-blanc qui sont des espèces menacées. Cette île constitue aussi une escale pour les oiseaux chanteurs migrateurs.

La réalité est que ces endroits se portent mieux sans que beaucoup de gens y soient , dit Bob Bancroft. Je pense que nous devons apprendre à laisser la nature être la force dominante dans quelques parties de cette province.

Démarches enclanchées

Environnement et Changement climatique Canada a publié un avis sur ses plans, ce qui a déclenché une période de commentaires publics de 30 jours.

Le ministère a récemment repris l'administration des îles, qui totalisent 588 hectares, de Pêches et Océans Canada, qui conserve le contrôle de petites parcelles sur chaque île pour les aides à la navigation.

L'avis officiel indique que la désignation permettrait de protéger un grand nombre et un large éventail d'espèces, améliorant ainsi la conservation et la protection des espèces sauvages locales, y compris les espèces en péril, et leurs habitats.

Les falaises de l'île Haute abritent de nombreuses espèces d'oiseaux. Photo : Tourisme Nouvelle-Écosse

Environnement et Changement climatique Canada déplore que la situation actuelle n'empêche pas la chasse et n'offre pas de protection contre la destruction de l'habitat et ne permet pas une gestion directe de l'utilisation humaine des sites.

Liens avec Premières Nations

Les négociateurs des droits issus de traités pour les Mi'kmaq ont fait pression sur Ottawa pour restreindre l'accès du public à l'île Haute.

Le ministère affirme qu'il existe des traces d'utilisation par les Autochtones remontant de 600 à 800 ans et des preuves que des artefacts ont été volés.

Les Autochtones ne seraient pas tenus d'obtenir un permis pour visiter cette île s'ils le font dans le but d'exercer un droit issu d'un traité établi.

Le ministère dit qu'il travaille également avec les Mi'kmaq pour identifier les noms autochtones des réserves nationales et s'entendre sur le rôle que la première nation voudrait jouer dans la gestion.