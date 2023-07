Le gisement se retrouve au sommet d’une montagne à une quinzaine de kilomètres de Grande-Vallée.

Le carbonate de calcium est une pierre blanche qui doit être concassée pour devenir une poudre. Ce minerai est utilisé dans la fabrication de nombreux produits, comme la nourriture pour animaux, les matériaux de construction ou les produits pharmaceutiques.

Le directeur général de Ressources minérales Pélican, David Canuel, prévoit exporter 10 000 tonnes (t) de calcium pendant les premières années de production.

Ce n'est qu'après 2030 que la minière anticipe atteindre sa vitesse de croisière, soit une production de 500 000 t par an. L'entreprise devra obtenir les autorisations environnementales de Québec pour que le projet puisse aller de l'avant.

Le directeur général de Ressources minérales Pélican, David Canuel, tient dans sa main une pierre de carbonate de calcium de très grande pureté selon lui. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’entrepreneur compte installer bientôt une unité de démonstration directement sur la montagne et veut construire l'usine principale d'ici quelques années près de la municipalité de Grande-Vallée.

« On espère avoir tous les éléments pour rendre la [mine] opérationnelle d’ici fin 2024. » — Une citation de David Canuel, directeur général de Ressources minérales Pélican

Des monticules de carbonate de calcium ont été produits durant la phase exploratoire ces dernières années. Photo : Radio-Canada

La minière est installée dans la région depuis une douzaine d’années. Il y a environ quatre ans, l'entreprise a fait des rencontres publiques ce qui avait permis d'en connaître plus sur le projet.

David Canuel est conscient que bien des gens de la région veulent savoir pourquoi il y a eu un long délai entre la réalisation du projet et les rencontres publiques.

Selon le directeur de la minière, cela s'explique par les nombreux tests et les études qui ont dû être réalisées.

Il est important de mettre les bonnes fondations (...) de l’acceptabilité sociale, de bien sécuriser l’ensemble de toutes opérations qui prennent plus de temps, mais qui à long terme vont être payantes pour qu’on puisse être ici pour encore plusieurs années , indique M. Canuel.

Avant de lancer la production, l'entreprise doit construire une unité de démonstration et d'agglomération. Elle sera construite sur le dernier des trois paliers du site minier. L'endroit servira notamment à analyser le produit avant qu'il quitte le chantier. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Aussi, un élément important pour David Canuel est d'assurer un transport fiable pour ses futurs clients de l’est de l’Amérique du Nord. L’entreprise envisage d’acheter le quai de Grande-Vallée, un projet évalué à lui seul à 1,5 million de dollars.

« On a priorisé dans les dernières années la sécurisation des différents sites pour pouvoir favoriser le transport maritime. » — Une citation de David Canuel, directeur général de Ressources minérales Pélican

L'objectif est de fabriquer une poudre de carbonate de calcium. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le maire de la Grande Vallée, Noël Richard, attend avec impatience que l’entreprise débute la phase de production commerciale. C’est la vitalité économique de notre secteur dans le fond qui va prendre de l’ampleur. On est dans le tourisme, on est dans le domaine de la forêt et là, on va être dans le domaine minier donc c’est majeur pour le secteur.

David Canuel prévoit que sa mine à flanc de montagne pourra produire le minerai pendant au moins 40 ans. Il ajoute que le travail est fait mécaniquement et qu'aucun produit chimique n'est utilisé.