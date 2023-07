La serveuse raconte qu'elle était sur la terrasse pendant que l'événement s'est produit. Le client, lui, se trouvait à l'intérieur du restaurant. Ses collègues serveuses sont tout de suite venues vers elle étant donné son domaine d'études. Je suis souvent la personne qu'ils viennent chercher lorsqu'il arrive de petits incidents comme ça , indique Alyson Ménard lors de son passage à l'émission Par ici l'info.

Dès qu'elle est arrivée près du client mal en point, elle a tout de suite demandé à son gérant d'amener le défibrillateur externe automatisé (DEA). Sans attendre, elle a commencé par un massage cardiaque, puis elle a utilisé le DEA .

Une question de seconde

À l'école, on apprend souvent que les gens qui sont en pré-arrêt cardiaque vont avoir un teint gris puis une respiration agonique [une respiration artificielle]. Moi, je n'avais jamais eu la chance d'observer ce genre de situation-là, mais quand je suis arrivée et que j'ai vu le monsieur couché par terre, je savais que c'était sur ça [réanimation] que je m'en allais , développe l'étudiante en soins préhospitaliers.

« Je savais pertinemment que je m'en allais vers un code de réanimation. » — Une citation de Alyson Ménard, serveuse

Elle ajoute que dans ce genre de situations, chaque seconde compte et que celles-ci peuvent faire une différence dans la survie de la personne ou dans les séquelles qu'elle pourrait développer. C'est vraiment important d'agir dans les plus brefs délais , stipule-t-elle.

« Quand tu l'entends, tu sais que ce n'est pas une respiration dite normale. » — Une citation de Alyson Ménard, serveuse

Mme Ménard dit que puisque le restaurant accueille un gros volume de clients, l'établissement a fait le choix de posséder des DEA.

Délais d'intervention des secours

Alyson Ménard déplore que la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton soit maintenant desservie par la desserte incendie de Sherbrooke.

[Avant], quand on avait des malaises ou peu importe, les premiers répondants, les pompiers, arrivaient dans un délai de 5 minutes, tandis que là, ça un pris un délai plus grand. Les plus proches sont à Sherbrooke et ils couvrent un plus grand territoire.

Alyson Ménard soutient qu'après son intervention, le client était conscient et était en mesure de parler. Un agent de la Sûreté du Québec s'est ensuite occupé de lui, affirme la serveuse. Il a ensuite été transporté dans un hôpital.

Elle profite de la situation pour encourager les citoyens à aller se chercher une formation de premier répondant pour être en mesure d'intervenir dans ce genre de situation.