Les feux de forêt de Chibougamau contenus

Les deux brasiers qui menaçaient Chibougamau et les autres municipalités du secteur, dans le Nord-du-Québec, sont désormais contenus par la SOPFEU. Les feux de forêt avaient forcé l’évacuation complète de la ville , il y a plus d’un mois.

Ce sont notamment la pluie et l’humidité qui ont permis aux pompiers de contenir les flammes. Il faudra toutefois encore attendre pour que les brasiers soient maîtrisés puisque les précipitations se feront rares dans l’ouest du Québec au courant des prochains jours.

Évidemment, ça n'aide pas le combat des incendies, mais quand même, l'humidité relative a augmenté, et ça, ça nous aide, a indiqué la porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras, en entrevue à l’émission C'est jamais pareil. Et, on le voit sur la carte du Québec, il n'y a pas de feu hors contrôle dans la zone intensive où la SOPFEU protège la forêt contre le feu.

Le feu 379 a été contenu le 7 juillet, tandis que le feu 334, qui fait plus de 245 000 hectares de forêt, a été contenu le 8 juillet.

Extinction de feux au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les prochains jours?

La pluie pourrait contribuer à l’extinction de brasiers de la région dans les prochains jours. Un avertissement de pluie est en vigueur au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plus de 30 millimètres sont prévus au début de la semaine, selon Environnement Canada.

La SOPFEU entend profiter du temps pluvieux pour tenter d’éteindre certains feux de la région. Par exemple, pour le feu 299, le feu Notre-Dame-de-Lorette, il y a beaucoup de fumée qui persistait, même la semaine passée, a ajouté la porte-parole Josée Poitras. Alors, ça va nous aider à éteindre les fumées résiduelles et peut-être déclarer certaines zones de feu éteintes complètement à la suite du passage de la pluie très important cette semaine.

Au total, 16 feux sont toujours actifs dans la région. 12 sont maîtrisés et 4 sont contenus.

D'après une entrevue de Julie Bergeron