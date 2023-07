C’est sous le soleil et les pieds dans le sable que 274 équipes de volleyball ont participé au 35 e Omnium dans l’Vent à la plage de la rivière Moisie samedi et dimanche. Il s’agit de la première fois que l’événement accueille une telle quantité de participants.

L’an dernier, après une pause forcée de deux ans en raison de la pandémie, l’organisation avait fait un retour en force, alors que 208 équipes s’étaient inscrites. Toutefois, le précédent record de participation était de 234 équipes.

Avec ses nombreuses catégories, de la participation à la compétition, l’événement permet de rassembler des joueurs de différents calibres. La responsable aux communications de l’Omnium dans l’Vent et du Volley-Soleil, Zéa Blackburn, affirme que l’événement s’est très bien déroulé.

On a eu du beau temps, le sable était chaud et on a eu un record de participation. La plage était pleine de monde, c’était super , s’exclame-t-elle.

L'organisation prépare déjà le prochain tournoi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Pour recevoir autant d'équipes, celle-ci indique que la mise en place de 31 terrains sur les berges de la rivière Moisie a été nécessaire.

Des musiciens étaient aussi de la partie pour divertir les participants tout au long de la fin de semaine.

L’ensemble des fonds amassés lors de l’événement, grâce aux inscriptions et à la cantine, sera versé aux jeunes du Club de volleyball Les Macareux.

Ça permet aux jeunes de faire du volleyball civil à l’extérieur de la ville , explique Zéa Blackburn.

En route vers le 40e Volley-Soleil

En plus de la présentation de l’Omnium dans l’Vent, le comité organisateur assure en parallèle la préparation du 40e Volley-Soleil, qui a également lieu au bord de la rivière Moisie.

Le tournoi Volley-Soleil attire les foules année après année. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Alors que le Volley-Soleil souffle ses 40 bougies, Zéa Blackburn promet de belles surprises aux participants. L'événement aura d'ailleurs pour thème les années 80.

On fait un saut dans le passé pour célébrer. On veut que ce soit spécial, rétro et que les gens ressortent leurs vieux vêtements. Ça va être génial , conclut-elle.

Le Volley-Soleil aura lieu le 5 et 6 août prochain.

Avec les informations d'Élia Rousseau