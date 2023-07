C’est difficile de croire que tout ce pour quoi vous avez travaillé et que toute votre vie a été réduite en centre , dit-il. Sa maison est partie en flammes durant l’incendie de forêt près d'Halifax qui a commencé à la fin mai.

L'incendie a causé plus de 165 millions $ de dommages assurés selon l'entreprise torontoise Catastrophe Indices and Quantification Inc., dans des données publiées le 5 juillet.

Peter Walsh tente de se concentrer sur les aspects positifs, en se disant que la reconstruction de la maison de sa famille n’est plus très loin avec les travaux d'assainissement en cours.

Ils préparent essentiellement le site pour le remettre à un entrepreneur en bâtiment , dit-il. On arrive à voir cette faible lumière au bout du tunnel.

Il a aussi finalement trouvé une maison à louer à Bedford, la semaine dernière. Ça facilite la vie pour sa femme, sa fille de huit ans et ses deux fils de 11 et 13 ans.

Depuis qu'il a perdu sa maison, l'une des 151 détruites ou endommagées par le feu, Peter Walsh fait face à de nouveaux défis presque chaque jour.

« C'est la phase initiale d'essayer de faire 100 choses à la fois et, en plus, de prendre soin des besoins de votre famille, c'est écrasant. » — Une citation de Peter Walsh, sinistré

Ça inclut des conversations avec les assureurs au sujet de la maison, trouver un véhicule de remplacement, acheter de nouveaux vêtements et d'autres articles essentiels. Peter Walsh a dû constamment vérifier les listes de location, pour trouver un endroit ou rester.

Les outils que lui ont laissés son défunt grand-père et son défunt père se trouvaient dans ce coffre à outils dans le garage. Photo : Radio-Canada

Il a finalement trouvé une place pendant une crise du logement, mais ça lui coûte plus cher qu'il espérait payer.

La propriété nous coûte 3700 $ par mois , dit-il. Cet incendie n'a pas créé la crise, il a seulement ajouté 150 familles au problème.

Peter Walsh a quand même un budget de son assurance pour les frais de subsistance qui aide à payer, mais sa famille se cherche aussi des meubles pour leur maison louée et elle doit aussi continuer à payer l'hypothèque de la maison qui a brûlé.

I ne pense pas que l’argent de l’assurance va permettre de couvrir les coûts du logement pendant les deux années que ça va prendre pour reconstruire leur maison à Westwood Hills.

Dans un an, je devrai peut-être trouver une autre propriété à louer qui est moins chère , dit-il.

La maison qu’il a louée à quatre chambres et c’est plus grand que ce dont sa famille a besoin, mais il a signé le bail avant même de la voir étant donné la situation sur le marché.

Phil James est le directeur de Jamesway Environmental Services. Il indique que son entreprise aide à l'assainissement de plusieurs propriétés dans la région. Photo : Radio-Canada

La résilience de sa famille l'a étonné à travers toute cette épreuve. Ensemble, ils ont dressé une liste de tout ce qu'ils doivent remplacer, qui fait maintenant 70 pages. Mais certaines choses sont irremplaçables, comme des outils rassemblés sur trois générations.

La famille est contente que la compagnie d'assurance ait organisé les travaux de restauration de la propriété.

Jamesway Environmental Services a effectué ses travaux sur la propriété et sur un certain nombre d'autres sites de la région.

Nous séparons les matériaux afin de pouvoir les transporter vers les bonnes installations , explique Phil James, directeur de l'entreprise. Ensuite, nous enlevons les fondations pour que les propriétaires puissent reconstruire.

Il explique que c'est la première étape d'une reconstruction et que de nombreux propriétaires sont anxieux de voir le travail commencer.