La rencontre, qui a duré presque trois heures , a impliqué 35 personnes, notamment tous les commandants et les dirigeants du groupe Wagner, selon ce que signale le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

M. Poutine aurait aussi profité de la rencontre pour donner son appréciation des activités du groupe militaire et sur les événements du 24 juin , moment de la rébellion avortée de Wagner.

Le porte-parole du président russe a ajouté que ce dernier a écouté les explications des commandants de Wagner et leur a proposé des options quant à leur travail futur et à leur emploi à des fins militaires .

« Les commandants de Wagner ont donné leur version des faits. Ils ont souligné qu'ils étaient des soutiens convaincus et des soldats du chef de l'État et commandant en chef et ont affirmé qu'ils étaient prêts à continuer à combattre pour la patrie. »