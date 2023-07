Annulation du spectacle des Cowboys Fringants à Festivalma

Le groupe précise, par voie de communiqué, que c’est en raison du calendrier de traitements du chanteur et de l’avis de son équipe médicale qu’il a dû annuler le spectacle.

Les Cowboys Fringants promettent qu’ils se reprendront dès que la situation le permettra. La formation remercie également l’organisation de Festirame pour son appui.

Les Trois Accords en remplacement

Ce sont Les Trois Accords qui prendront toutefois d'assaut la Place Festivalma en remplacement des Cowboys fringants.

Nous travaillons toujours dans l’optique de faire vivre une expérience extraordinaire à nos festivaliers et nous sommes convaincus que Les Trois Accords sont une excellente option pour satisfaire le public et assurer une soirée festive et réussie, a assuré la directrice générale de Festivalma, par communiqué également, Julie Deschênes. Nous partageons la déception du public, mais notre priorité est que Karl Tremblay puisse recevoir tous les traitements dont il a besoin, afin de pouvoir revenir en force à Alma, nous l’espérons, dans un futur pas si lointain.

L'organisation de Festivalma ajoute qu'aucun remboursement de billet ou de passeport ne sera offert. Les détenteurs de billets journaliers pour le 11 juillet pourront donc assister au spectacle des Trois Accords.