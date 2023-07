Dorène Hartling raconte avoir appelé la société d'assurance Canada Vie près de 24 fois en une semaine, sans parvenir à parler à un agent, quelle que soit l’heure de la journée.

À chaque fois, elle a entendu le même message : nos représentants sont temporairement indisponibles en raison d’un volume d’appels plus élevé qu'habituellement .

Mme Hartling n’a qu’un mot pour décrire ce qu’elle ressent : frustration , dit-elle en soupirant.

Elle n’est d’ailleurs pas la seule dans cette situation. Le 1er juillet, le plus grand régime de soins de santé du pays - la fonction publique - a changé de fournisseur pour passer à la compagnie d’assurance Canada Vie, entraînant avec lui plus de 1,7 million de fonctionnaires fédéraux, de retraités et de personnes à leur charge.

Pour Mme Hartling, son mari Stephen et beaucoup d’autres, la transition est loin d’être facile.

Un des bureaux de la compagnie d'assurance Canada Vie (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Randall Mckenzie

Stress, frustration

CBC a reçu de nombreuses plaintes de fonctionnaires et d’anciens combattants, en activité ou à la retraite, avant et après la fête du Canada.

Ces plaintes concernent des temps d’attente interminables - plus d’une heure dans de nombreux cas - pour essayer de joindre quelqu’un au téléphone. Tous les appels se sont soldés par un message automatisé indiquant que personne n’est disponible pour répondre et qu'il n'est pas possible d'enregistrer un message dans la boîte vocale.

D’autres personnes s’inquiètent de ne pas avoir reçu de réponse par courriel et de ne pas avoir accès à leurs cartes numériques d’assurance-médicaments et d’assurance dentaire.

Pas plus tard que vendredi, CBC a de nouveau reçu des appels de membres ayant encore du mal à contacter Canada Vie par téléphone.

Les membres craignent de devoir payer de leur poche des ordonnances parfois coûteuses.

« Il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont à la retraite et qui vivent sur le fil du rasoir. Et sans leur assurance maladie, c’est une contrainte financière importante. » — Une citation de Dorène Hartling, fonctionnaire fédérale à la retraite

Mme Hartling consomme notamment un médicament qui coûte 1800 $ par mois. Elle doit d’ailleurs en acheter un nouveau très bientôt.

Elle a essayé de joindre Canada Vie par téléphone, car elle ne sait toujours pas si ses ordonnances seront couvertes, compte tenu de la transition.

Son pharmacien ne s’est pas montré très rassurant, affirme-t-elle.

Cela nous mettrait à court d’argent tous les mois, surtout si le problème n’est pas résolu. […] Nous ne serons pas ruinés dès la première semaine, mais si nous commençons à devoir puiser dans nos REER , cela va représenter un fardeau financier , fait-elle valoir.

Dans une déclaration écrite, Canada Vie indique qu’elle a ajouté un nombre important d’employés pour faire face à la forte demande. La compagnie espère rapidement parvenir à répondre aux appels en moins d’une minute.

Nous prévoyons faire des progrès importants à cet égard au cours des prochaines semaines. […] Nous nous excusons pour les désagréments causés et nous apprécions la patience des membres pendant cette période de transition , indique la compagnie.

L’entreprise explique également qu'il y a eu une panne temporaire de son site web mardi, qui a été résolu le jour même.

Un nouveau Phénix

CBC a également communiqué avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier.

Dans une déclaration écrite, le Secrétariat du Conseil du Trésor assure que le gouvernement est entré en contact avec Canada Vie au sujet des temps d’attente.

Canada Vie prend des mesures immédiates pour répondre au volume élevé d’appels reçus, notamment en augmentant le nombre d’agents du centre d’appels. Les participants au régime peuvent s’attendre progressivement à des améliorations , a-t-on écrit.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor assure que les fonctionnaires fédéraux continuent d’être couverts par leur régime d’assurance et que les demandes de règlement sont en cours de traitement.

Dorène reçoit un message d'erreur chaque fois qu'elle essaie d'ouvrir une session de son compte en ligne de Canada Vie. Selon elle, c'est une situation stressante et frustrante. Photo : Radio-Canada / Kimberley Molina/CBC

L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), qui représente la majorité des fonctionnaires, a envoyé un message à ses membres vendredi, affirmant que l’employeur a l’obligation de veiller à ce que la transition se fasse sans heurts et qu’il doit résoudre les problèmes le plus rapidement possible .

Mais Stephen Hartling a des doutes. Il compare ces problèmes à ceux de Phénix, le système de rémunération mis en place par le gouvernement fédéral, en 2016.

Il semble que cela pourrait se transformer en un autre Phénix , a-t-il lancé. Il s’agit simplement d’un grand projet gouvernemental qui a mal tourné dès le départ.