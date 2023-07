Ce soir, c’est au tour de Matt Lang de marquer une page d’histoire au FestiVoix. Jamais la scène du monastère n'avait accueilli autant de monde. Il faut dire que l’organisation désirait faire un test avec le très populaire artiste new country. Elle a retiré les milliers de chaises blanches du parterre et n'a laissé que quelques rangées de chaises pliantes à l’extrémité de la scène et les gradins.

On a retiré la grande majorité des chaises sur le site de la scène du monastère. Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Julien

J’ai le goût de créer le plus gros dancefloor au Canada! , lance Matt Lang à la foule. On est-tu capable? À défaut d’avoir la plus grande piste de danse du Canada, elle a assurément été la plus grande de la scène du monastère, habituellement plus tranquille. L’artiste originaire de Maniwaki jouit d’une très grande popularité, tant au Québec qu’à l’extérieur. Il donne un spectacle de haut calibre avec une énergie et un style directement puisés à Nashville. En plus de ses chansons il puise aussi dans le répertoire des autres : Hurt so good de John Mellencamp, Guitars, cadillacs de Dwight Yoakam pour ne nommer que celles-là.

Des amateurs de danse country ont exécuté quelques pas au son des chansons de Matt Lang. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Habituellement, avec les chaises, le site peut accueillir 4000 spectateurs. Impossible de savoir pour le moment combien de personnes y étaient, mais sans doute le double sinon plus. La nouvelle configuration semble avoir passé le test. La scène du monastère offre maintenant de nouvelles possibilités.

Trois-Rivières, je vous aime! lance Matt Lang. Lui aussi a passé le test, haut la main dans son cas. Il s’agissait d’une première présence, mais certainement pas la dernière.

Un nuage pour la fin

C’est Patrick Bruel qui aura attiré la plus petite foule à la grande scène du fleuve. Il faut dire que la pluie s’est invitée en soirée ce qui a probablement contribué à décourager du monde. Malgré tout, des irréductibles sont venus pour l’entendre interpréter ses grands succès et aussi quelques pièces de son nouvel album.

Le public était beaucoup moins dense pour le spectacle de Patrick Bruel. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Des éloges

Au cours de la soirée, j’ai rencontré des festivaliers de Saint-Gabriel-de-Brandon qui me racontaient qu’ils avaient vu tous les spectacles. Il s’agissait de leur premier FestiVoix à vie et m’ont confié qu’ils comptent revenir l’an prochain. Les spectacles, l’organisation, on n’attend pas pour aller aux toilettes ou aux kiosques à bières , faisaient partie des raisons pour lesquelles ils ont apprécié leur expérience. Ce genre de commentaires je l’ai entendu à plusieurs reprises, même Patrice Michaud a fait l’éloge du festival sur scène lors de son spectacle. Le coût du passeport a aussi été évoqué par des festivaliers qui le considèrent très abordable compte tenu du nombre de spectacles qu’il est possible de voir.

La nouvelle scène de la cour et l’accès libre entre la scène du monastère et celle du fleuve ont été appréciés des festivaliers qui ont officiellement adopté l’endroit. L’organisation confirme que cette scène est là pour rester.

Un record pour Sean Paul

On retiendra de ce FestiVoix que les foules ont été impressionnantes tous les soirs sauf le dernier et ce, peu importe l’artiste. Dans le cas de Sean Paul, l’organisation a révélé qu’il y avait plus de monde pour venir le voir qu’il n’y en avait eu à Offspring. Avec la nouvelle configuration de la scène du monastère pour Matt Lang, j’éprouve la sensation que l’événement vient de franchir un autre niveau. L’avenir nous dira si ce 30e a marqué ou non un point tournant, mais il restera assurément une édition mémorable.