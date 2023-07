La vague de chaleur persiste dans l’Ouest et le Grand Nord

La vague de chaleur qui s'abat sur la majeure partie du Canada ne montre aucun signe d'accalmie, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta, et dans le Grand Nord.

Les températures devraient s'élever à près de 30 degrés Celsius ou plus jusqu'à lundi pour certaines parties du sud et de la côte de la Colombie-Britannique, les températures les plus élevées atteignant 35 degrés dans certaines régions.

En Alberta, la majeure partie de la province fait l'objet d'un avertissement de chaleur et les températures maximales en journée devraient avoisiner les 30 degrés avant de s'atténuer lundi. Les températures devraient être similaires à Lloydminster, qui est située à la frontière entre l'Alberta et la Saskatchewan.

Dans le Nord, les communautés du Yukon, y compris Whitehorse, Pelly et Watson Lake, devraient rester au-dessus des normes saisonnières jusqu'à la semaine prochaine, tandis que dans certaines parties des Territoires du Nord-Ouest, les températures maximales quotidiennes devraient rester proches de 30 degrés jusqu'à la semaine prochaine.

Environnement Canada indique que les températures très élevées peuvent causer un risque élevé de coup de chaleur ou d'épuisement par la chaleur, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes d'une maladie préexistante des poumons, du cœur, des reins ou du système nerveux, de problèmes de santé mentale ou de diabète, les personnes qui travaillent en plein air ainsi que celles qui sont socialement isolées.