15 ans d’attente pour un médecin de famille

J’ai reçu une lettre récemment me disant que j’étais rattachée à la Clinique des Sommets, sur la rue King Est, en tant que patiente orpheline. Pourtant, je ne suis pas capable d’avoir un rendez-vous; on me dit que c'est toujours complet, et ce, depuis des semaines , explique-t-elle.

Nathalie Ampleman souffre de haute pression, ce qui l'inquiète beaucoup. Elle aimerait être suivie pour éviter un accident. Quand je veux aller dans une clinique sans rendez-vous, on me dit que ma situation n'est pas urgente. Je ne veux pas attendre de faire une crise cardiaque pour que ma situation soit urgente , ironise-t-elle.

65 000 personnes en attente

En Estrie, 65 000 noms figurent sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Il s'agit d'un nombre record. Pourtant, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, on juge que des délais d'attente de 15 ans sont impossibles.

Il n’y a aucun délai d’attente de 15 ans sauf quand les gens n’ont pas donné suite à leur première demande, quand leurs coordonnées ne sont pas à jour ou que le personnel des cliniques auxquelles ils sont attitrés ne réussissent pas à les rejoindre ,explique la cheffe du département régional de médecine générale au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Stéphanie Blais-Boilard.