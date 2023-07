Des fournitures artistiques gratuites pour encourager la créativité des Calgariens

Le futur organisme à but non lucratif Art + Craft Supply a organisé sa toute première journée d'échange de fournitures artistiques gratuites, dimanche, à l'extérieur de la caserne de pompiers historique du centre-ville de Calgary.

Cette initiative gérée par des bénévoles se fonde sur un concept assez simple, les personnes peuvent prendre tous les articles d'art ou d'artisanat dont elles ont besoin et apporter tout ce qu'elles souhaitent donner aux autres. Des articles de tricot, d'artisanat et de peinture étaient notamment disponibles dimanche.

Art + Craft Supply est le fruit de l'imagination de Tia McCurdy. S'étant lancée dans l'artisanat dès son plus jeune âge, la Calgarienne raconte que les femmes qui lui ont montré les ficelles de la courtepointe lui ont fait cadeau des fournitures qu'elles n'utilisaient plus. Tia McCurdy achetait cependant aussi du matériel pour elle-même.

J’ai commencé à accumuler beaucoup de fournitures artistiques [...] puis je me suis rendu compte à un certain moment que beaucoup d'artistes ont tendance à faire cela.

L’artiste, qui utilise des matériaux allant d'articles en plastique recyclé à des vêtements d'occasion, explique ne jamais avoir trouvé d'endroit qui acceptait toutes sortes de fournitures artistiques pour les redistribuer gratuitement.

Tia McCurdy a créé Art + Craft Supply en mars avec l'intention de réduire le gaspillage de fournitures artistiques tout en rendant l'artisanat accessible à tous. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Tia McCurdy a donc décidé de créer Art + Craft Supply en mars. Rien de tel n'existe à Calgary , affirme-t-elle. Je trouve qu'il est important que tout le monde puisse avoir accès à du matériel d'art sans obstacle financier.

Evan Brian s'est arrêté à l'événement pour déposer des piles de cartons qu'il espère voir utiliser par quelqu'un d'autre pour un projet artistique.

En tant qu’artiste interdisciplinaire, ce dernier se sert notamment de bois recyclé, de peinture, de marqueurs et de crayons pour réaliser ses projets. Même si les gens n'ont pas d'argent pour acheter du matériel artistique, tout le monde devrait pouvoir exercer sa créativité.

Des outils pour tricoter, peindre, dessiner et bien d'autres encore étaient disponibles lors du premier événement gratuit de fournitures artistiques organisé par Art + Craft Supply dimanche à Calgary. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Quant à Hargun Arora, celle-ci a découvert Art + Craft Supply par le biais des médias sociaux. J'ai un trouble déficitaire de l'attention et j'ai donc tendance à me focaliser sur les passe-temps que j'adopte [...] l'artisanat en est un important.

Au-delà de la volonté de rendre l'art accessible à tous, quelles que soient leurs situations financières, les organisateurs et les participants ont fait valoir les nombreux bienfaits de l'art pour la santé. C'est plutôt relaxant , souligne Hargun Arora. Tant de gens sont confrontés à des problèmes de santé mentale et parfois, on a simplement besoin d'une distraction saine pour nous aider.

Art + Craft Supply compte obtenir sous peu le statut d'organisme à but non lucratif afin de développer davantage d'initiatives et de répandre la passion de l'artisanat.