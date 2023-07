Les amateurs des courses BMX étaient en action à Regina 

Les cyclistes de 3 ans jusqu’à la cinquantaine provenaient des trois clubs de la province, et se sont affrontés sur la piste de BMX Regina toute la fin de semaine au 13th Ave BMX Club.

Selon Stephen England, membre du conseil d’administration du Club, les amateurs de BMX étaient présents en grande partie pour leur amour du sport.

Tout le monde est là pour s'amuser. Et essayer de gagner des courses. Les courses qu'ils gagnent sont un moyen de se classer dans les catégories d'âge , explique-t-il.

Le BMX est un sport cycliste extrême, également connu sous le nom Bicycle Motorcross. Il est apparu aux États-Unis dans les années 1970. En 2008, il est devenu une discipline olympiques lors des Jeux olympiques de Pékin.

Chase Rennie, un jeune de Saskatoon qui fait du BMX depuis plus de 10 ans, s’est réjoui de voir l'engouement grandir à Saskatoon et à Regina pour le sport au fil des années, même s’il souhaiterait que l’activité ait plus de visibilité.

Un jeune athlète de BMX dans un virage lors de la compétition dimanche à Regina. Photo : Radio-Canada / Coralie Hodgson

Maci Rosman, 17 ans, aimerait pour sa part que le sport ait plus de popularité chez les femmes. La cycliste de Saskatoon a dû compétitionner contre les garçons lors de l’événement par manque de compétitrices féminines.

Il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce sport. Ce serait bien d'avoir des femmes de mon âge avec qui je pourrais courir , affirme-t-elle.

Mais faire la course avec les garçons, c'est tout aussi bien, parce que je travaille très dur , nuance-t-elle.

Les courses qui ont eu lieu cette fin de semaine étaient les deux premières d'une série de cinq dans le cadre de la Coupe Saskatchewan.

