Le hockeyeur Charle Truchon ramène deux coupes à Matane

Après avoir remporté la Coupe Memorial et la Coupe du président avec les Remparts de Québec en juin, le hockeyeur matanais Charle Truchon a célébré ses victoires avec les gens de la région, dimanche.

Je suis vraiment content, de pouvoir donner une partie de moi, avec les coupes à ma communauté, c’est quelque chose qui me rend super fier , exprime Charle Truchon. Il n’y a pas beaucoup de monde qui se rend à la ligue nationale. Tout le monde peut y croire. Moi c’est mon but, et si je peux inspirer des jeunes de la région à faire de même, tant mieux!

Le jeune hockeyeur a rencontré ses partisans dans sa ville natale, dimanche, lors d’un événement organisé par Hockey Matane. Plusieurs enfants étaient présents pour rencontrer le sportif.

« Charle, c’est un ambassadeur pour Matane, pour nos jeunes. » — Une citation de Eddy Métivier, maire de Matane

Il nous a fait rayonner par cette grande victoire. C’est un beau message qu’il envoie à nos jeunes, de persévérer dans leurs rêves malgré les moments difficiles , croit le maire de Matane, Eddy Métivier, aussi présent à l'événement.

Charle Truchon terminera sa carrière junior avec l’Océanic de Rimouski.

Je pense que ça va être une très belle saison , dit Charle Truchon avec enthousiasme. Mon objectif, c’est de pouvoir aider Rimouski à ramener une coupe!

L’Océanic de Rimouski affrontera les Voltigeurs de Drummondville le 8 et le 9 septembre à Chandler.