Vincent Vallières conclut la 1ère édition du festival Ô Memphré

La dernière soirée du festival 100 % francophone se termine avec Vincent Vallières, qui habite à Magog. Il se dit ravi de pouvoir monter sur scène au parc de la Pointe-Merry. Ça me touche beaucoup. J’étais là dans les dernières années de la Traversée et c’est l’un des plus beaux sites au Québec. C’est plaisant que l’équipe de Ô Memphré ait repris le terrain pour permettre à la musique de s’installer.

À lire aussi : La programmation du nouveau festival Ô Memphré dévoilée

L'équipe du festival avait comme objectif de montrer qu’il est possible d’organiser des événements de la sorte au parc de la Pointe-Merry. Les quelque milliers de personnes qui ont assisté au festival dans les derniers ont encouragé les organisateurs à répéter l’expérience dès l’année prochaine.

On est super heureux de ce qu’on a eu jusqu’à maintenant. On a eu de la belle température, de beaux spectacles, les gens étaient très contents , souligne coordonnateur logistique évènementiel et marketing, Kevin Vallée.

« Magog mérite cet événement musical d’envergure. » — Une citation de Vincent Vallières

Rappelons qu’il s’agit du premier événement d’envergure sur ce site depuis la Traversée internationale du lac Memphrémagog, en 2014. Pour l’occasion, l’équipe a tenu à mettre en vedette plusieurs artistes de l’Estrie.

D’ailleurs, le groupe Hey Major avait performé lors de la dernière édition de la Traversée internationale du Lac Memphrémagog. Ils expliquent avoir vécu un mélange de nostalgie et d’excitation lors de leur prestation.

Les deux frères qui forment le groupe Hey Major reviennent sur scène à la Pointe-Merry pour la seconde fois depuis 2014. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur