Était-ce un pari risqué du Festival d’été que de remettre les clés des plaines d’Abraham à Zach Bryan qui, malgré sa fulgurante ascension, n’a pas encore le statut des têtes d’affiche country du passé sur cette scène?

C’est la plus grande foule devant laquelle j’ai joué de toute ma vie! a d’ailleurs confirmé l’artiste de 27 ans.

Toujours est-il que le pari fut remporté haut la main par l’organisation. Et par Bryan lui-même, qui ne semblait pas en revenir de se produire devant un auditoire aussi imposant, qui plus est acquis à sa cause.

J’ai entendu dire que les Foo Fighters étaient ici, hier. Je leur ai dit : "S’il vous plaît, ne nous faites pas jouer après eux!" Merci d’être ici! a-t-il lancé en parcourant la foule du regard, prenant toute la mesure de sa popularité au Québec.

Les amateurs de country étaient nombreux au spectacle de Zach Bryan. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Huit ans après le passage de Keith Urban au FEQ , le succès du créneau country ne se dément pas. Peu avant 19 h dimanche, des milliers de spectateurs affublés de chapeaux et de bottes de cowboys ont fait la course pour les premières places au parterre.

On s’explique facilement cette ferveur pour Zach Bryan, un artiste au parcours unique, un écorché, un résilient, qui se dit plus intéressé par l’art de la composition que le vedettariat. Une âme blessée aussi, qui est obsédée par le besoin de comprendre une mère alcoolique aujourd’hui décédée. Au point d’étudier la psychologie.

Zach Bryan, un artiste au parcours unique, un écorché, un résilient, qui se dit plus intéressé par l’art de la composition que le vedettariat. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Né dans une famille militaire stationnée à Okinawa, il a grandi en Oklahoma. À 17 ans, il joignait la marine, comme son père avant lui. En parallèle, il composait des chansons qu’il diffusait sur les réseaux sociaux. Le reste fait partie de l’histoire.

Zach Bryan, c’est tout ça. Mais c’est surtout ce country luxuriant, avec ses multiples guitares – acoustiques, électriques, pedal steel –, le violon, le violoncelle, la trompette, le banjo, des claviers et de superbes harmonies vocales. C’est aussi ces mélodies accrocheuses et ces textes soignés, imagés, qui sondent l’âme humaine.

Zach Bryan entouré de quelques-uns de ses nombreux musiciens. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Après un Bonsoir Québec! en français, on a pu rapidement prendre la mesure de l’efficacité de cette proposition. Ouvrant la soirée avec Open the Gate, un titre galopant de son troisième album, le premier sur une étiquette majeure, American Heartbreak (2022), Bryan a simplement constaté : C’est une folle première fois! (“Crazy first time”)!

Misant sur une scénographie minimale, Zach Bryan a choisi de laisser parler la vingtaine de chansons au programme. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Misant sur une scénographie minimale, il a choisi de laisser parler la vingtaine de chansons inscrites au programme de la soirée et de tabler sur la connexion qui s’est établie avec le public dès les premières minutes du spectacle.

Combien de fois a-t-il abandonné son micro pour laisser aux festivaliers le soin de compléter ses phrases? Mais non pas sans les avoir d’abord enjoints de ne pas le laisser tomber! Je vous fais confiance! les a-t-il mis en garde à répétition.

Zach Bryan a prêché devant un public de fidèles, dimanche. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Sa prestation n’a pas été exempte de surprises non plus, comme l’interprétation du thème du film Le Parrain, en introduction à Quittin’ Time, une pièce qui transporte immédiatement dans les bayous, avec sa trompette et son banjo. Pour le plus grand plaisir du public.

Chaque fois que je regarde au loin, je ne peux pas le croire. Merci d’être aussi gentils! a-t-il souligné devant cette réaction invariable du début à la fin du spectacle, mais particulièrement lorsqu'il a interprété les Highway Boys, Something in the Orange, Burn, Burn, Burn et Dawns.

Preuve que le bonheur était partagé, Zach Bryan a conclu sa prestation en bodysurfant dans la foule pendant le rappel, Revival. Une véritable apothéose!

Zach Bryan a relevé le défi d'occuper la scènes des plaines d'Abraham avec ses chansons. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Énergique Tenille Townes!

Bien établie sur la scène country nord-américaine, l’Albertaine d'origine Tenille Townes a fait étalage de son vaste registre, en préambule à Zach Bryan.

Du country-rock de White Horse à la ballade acoustique The Last Time, en passant par la swingante Come As You Are, son country explore toutes les limites du genre. Sa voix constitue quant à elle le véritable fil conducteur de sa proposition musicale.

Le country de Tenille Townes explore toutes les limites du genre. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Puissant et légèrement rauque, son instrument lui permet d’aller jouer dans toutes sortes d’émotions, se permettant même au passage un détour dans la cour d’Alanis Morissette, avec la reprise du succès fondateur de la rockeuse canadienne, Ironic.

Visiblement rompue à la scène, Tenille Townes et son excellent groupe de musiciens ont particulièrement brillé dans The Thing That Wrecks You, l’efficace pièce country-rock interprétée sans Bryan Adams dimanche, ou encore la superbe I Kept the Roses, tirée de l’album The Limonade Stand (2020).

Tenille Townes a offert d'excellentes reprises d'Alanis Morissette, des Beatles et de Melissa Etheridge. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Difficile de passer aussi sous silence ses excellentes reprises de Come Together des Beatles et de I’m the Only One de Melissa Etheridge, qu’elle a su mettre à sa main.

Les amateurs du genre peuvent encore l’attraper lundi, alors qu’elle fera l’objet d’un Pop-up FEQ, dont le lieu n’a pas encore été révélé.

Cherchez-moi et trouvez-moi! a lancé, à titre d’invitation, la chanteuse qui vit maintenant à Nashville.

Tenille Townes FEQ Festival ete quebec plaines 9 juillet Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

L’étoile montante Megan Moroney

Se produisant devant la plus grosse foule de sa jeune carrière, la nouvelle venue Megan Moroney a relevé avec brio le défi de briser la glace, en début de soirée. Sur le ton de la confidence, l’Américaine de 25 ans qui se revendique de Taylor Swift a immédiatement su créer une connivence avec le public.

Megan Moroney se revendique de Taylor Swift, Kacey Musgrave et Miranda Lambert. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Qu’elle nous parle du salon de coiffure de sa ville natale de Savannah, en Géorgie, où une certaine Bernadette ne se contente pas de faire des teintures, mais potine à souhait sur qui couche avec qui, qui sort de prison – ce qui a mené à l’excellente chanson Hair Salon –, ou qu’elle crucifie un ex qui l’a trompée dans Sleep on My Side – tirée de son premier album Lucky sorti il y a un mois –, Moroney joue la carte très efficace de la copine que tout le monde veut avoir.

Deux spectateurs ont pris les grands moyens afin de communiquer leur amour à la chanteuse Megan Moroney. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

À l’aise dans les titres plus rythmés, l’auteure-compositrice-interprète établie à Nashville brille plus particulièrement dans les ballades. Son interprétation seule à la guitare acoustique de Why Johnny, un hommage à Johnny Cash et June Carter Cash, jouée à la demande d’un fan de Québec, a touché la cible. Tout comme la très belle Traitor Joe, l’un de ses titres préférés de son répertoire, a-t-elle confié, ainsi que la virale Tennessee Orange.

Établie à Nashville, Megan Moroney est originaire de Savannah, en Géorgie. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Son programme parsemé de reprises, notamment Picture to Burn (Swift) et Gunpowder and Lead (Miranda Lambert), a ravi les festivaliers qui en redemandaient.

Parions qu’elle n’aura jamais à retourner à son métier de comptable…