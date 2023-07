Le refuge d'urgence du centre-ville a fermé ses portes il y a quelques jours. Il devrait réouvrir plus tard cette année.

Depuis que le Lions Club a fermé, je suis dans la rue pas mal full time , confie Pascal Landry.

Il dormait à ce refuge d'urgence jusqu'à dernièrement. On lui a offert une place dans un autre refuge, mais pour diverses raisons, il a décliné.

Le centre communautaire des Lions, à Moncton au Nouveau-Brunswick, en décembre 2022. Photo : CBC / Shane Magee

Selon la Ville de Moncton, le bâtiment de la rue Saint-Georges va être transformé en centre d'accueil financé par le gouvernement provincial.

Pascal Landry compte bien fréquenter ce nouveau centre quand il ouvrira ses portes. Pour sûr. Spécialement à la fin de l’automne et à la fin de l’hiver , dit-il. Quand c'est la neige sèche, c’est pas si pire, quand c’est de la neige puis c'est trempe, la sloche toute en même temps. Ça prend une place de même, vraiment, que tu puisses te changer, les bas. Te réchauffer au moins. Être trempe pis frette, c’est pas le fun.

Pascal Landry Photo : Radio-Canada

Les personnes sans domicile pourront y passer du temps. L’endroit sera ouvert 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Le conseiller municipal de ce quartier, Charles Léger, explique que ce sera justement l'un des objectifs du nouveau centre : les portes seront ouvertes, et pas seulement lorsqu'il fait très froid.

Services mieux coordonnés

La municipalité souhaite que le centre devienne un point névralgique, avec divers organismes et intervenants, et des services mieux coordonnés.

Les gens se rendent dans un refuge, mais ils n’ont pas nécessairement accès immédiatement à tous les services. Ce qu’on voit, c’est la possibilité d’avoir plusieurs organisations dans un même endroit , dit Charles Léger.

Le service de pompiers de Moncton exprimait récemment des inquiétudes, après la fermeture d’un centre de désintoxication d’une dizaine de lits. Les pompiers disent répondre à plusieurs appels de surdoses chaque jour à Moncton. Ils craignent maintenant que la situation ne s’aggrave.

Le Réseau de santé Horizon dit ne pas avoir assez de personnel en ce moment, et que le centre de désintoxication ne rouvrira qu’à la fin de l’été.

Tirer des leçons des dernières années

La Ville de Moncton veut aussi que le centre puisse être transformé temporairement en refuge d'urgence, au besoin.

Le projet devrait prendre forme au cours des prochains mois.

Le conseiller municipal Charles Léger. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Le conseiller Charles Léger pense que Moncton sera mieux outillée l'hiver prochain, parce qu'au cours des dernières années, on s’était activé en catastrophe pour créer des refuges d'urgence.

Je pense qu’il y a eu beaucoup d’efforts, donc je suis plus optimiste , dit-il. Il y a toujours du travail à faire, mais de plus en plus, je pense qu’on y arrive. On veut tous réussir. Je pense que je veux donner au moins la chance, et de faire des choses un peu différentes et de trouver des solutions à long terme.

D’après le reportage de Pascal Raiche-Nogue