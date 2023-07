Les feux de forêt entraînent de nouvelles évacuations en Colombie-Britannique

Le District régional de Bulkley-Nechako a ordonné l’évacuation de plusieurs propriétés à cause des risques posés par les feux de forêt de Tsah Creek, Finger Lake et Parrot Lookout.

La propagation du feu de Tsah Creek incite ainsi les autorités à évacuer toutes les propriétés qui se trouvent des deux côtés de l’autoroute 27 dans les environs du lac Echo et de la route forestière Bearcub. Une alerte d’évacuation est également en vigueur pour un secteur se trouvant plus au nord.

Le district et la Première Nation Saik’uz ont également ordonné l’évacuation de toutes les propriétés situées au sud du connecteur routier Bobtail et de la route forestière Kluskus en marge du feu de Finger Lake.

Près de 150 propriétés des environs de Burns Lake font l’objet d’un ordre d’évacuation en raison du feu de Tintagel. Cet incendie non maîtrisé d’environ 2,5 km2 continue de s’étendre et a conduit à la fermeture du camping du lac Kager et des sentiers du mont Boer.

Le District régional de Bulkley-Nechako a également ordonné l’évacuation de plusieurs des environs du lac François, à environ 40 km au sud de Burns Lake à cause du feu de Parrot Lookout. Cet incendie s’étend sur près de 130 hectares au nord du lac.

Des alertes d’évacuation dans d’autres régions

De son côté, le District régional de Cariboo a lancé des alertes d’évacuation à cause des risques posés par le feu de Townsend Creek et de Branch Road, qui sont toujours considérés comme non maîtrisés.

Le feu de Townsend Creek, qui a été découvert samedi après-midi, a vraisemblablement été déclenché par la foudre et couvre environ 1,1 km2 à l’est du lac Margaret, alors que celui de Branch Road a été découvert vendredi soir.

Dimanche après-midi, la Colombie-Britannique comptait 261 feux de forêt actifs, dont 168 qui étaient considérés comme non maîtrisés. La majeure partie des feux actifs ont été déclenchés par la foudre.

Avec des informations de Randi-Marie Adams, Akshay Kulkarni et de la Presse canadienne