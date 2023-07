Décès d’une femme de 60 ans après une baignade au lac à la Truite

Une précédente version de ce texte indiquait que, selon les informations communiquées par la police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, l'accident s'était produit dans le lac Pike. La police a indiqué, lundi matin, par courriel, que l’incident s’est en fait produit au lac à la Truite, au 316 chemin du Lac-Pike.

Les policiers ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 13 h 20, apprend-on dans un communiqué émis dimanche en soirée par la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

La femme se trouvait accompagnée de son mari au Club des Cinq Lacs pour profiter des installations de baignade lorsque l’incident s’est produit.

Selon le corps policier, tout porte à croire qu’il s’agit d’une noyade, alors qu’une enquête du coroner a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances du décès .

La victime était équipée d’une bouée de nage en eau libre et savait nager, d’après les informations transmises par la police.

Trois conseils pour éviter le pire

La directrice générale du mouvement BougeBouge, Kathy Tremblay, a rappelé qu'un malaise pouvait survenir à tout moment, même pour les nageurs expérimentés.

L'ancienne triathlonienne olympique a d'ailleurs raconté avoir déjà eu une petite frousse alors qu'elle nageait en eaux froides, malgré ses nombreuses années d'expérience.

Elle a proposé trois précautions à prendre pour éviter les incidents malheureux. D'abord, Mme Tremblay a indiqué qu'il valait mieux être accompagné. Quand tu es deux, si tu as un malaise, au moins tu as une collègue sur laquelle tu peux t’appuyer et qui peut t’aider à atteindre le bord de l’eau , a-t-elle fait valoir. Idéalement, c’est toujours d’avoir quelqu'un en paddleboard ou en kayak avec toi .

« Ensemble, c’est plus rassurant. » — Une citation de Kathy Tremblay, directrice général du mouvement BougeBouge

Nagez près des berges , a-t-elle poursuivi. Si tu veux sortir, si tu as un malaise, en restant près du bord, ça va te prendre une minute à te rendre sur le bord. Mais si tu nages au milieu du lac, ça peut être plus difficile de revenir au bord.

Enfin, Mme Tremblay a souligné l'importance de s'équiper adéquatement. Elle a encouragé les gens à se procurer une bouée colorée, un sifflet et, pour les sorties en eau froide, une combinaison isothermique.