Le BCHES doit revoir sa culture d’entreprise, selon un rapport

Un examen de la culture de travail au sein des Services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique (BCEHS) a constaté de nombreuses insuffisances, notamment concernant des signalements de cas de harcèlement sexuel et un moral des équipes bas.

Le rapport, terminé en juillet 2022 par Cathe Gaskell, une consultante d’une entreprise de la Grande-Bretagne, Results Company, a été publié vendredi par le BCEHS , l’agence provinciale responsable des services d’ambulances.

La publication est intervenue à la suite d’une demande d'accès à l’information, et certaines parties du rapport sont expurgées pour protéger la vie privée de tiers.

Les conclusions du rapport soulignent notamment que certains employés ont un niveau de sensibilité bas aux questions de diversité, d’égalité et d’inclusion. Le BCEHS assure qu’il fera des changements internes importants.

Des appels au changement se sont multipliés ces trois dernières années, notamment en raison des pénuries de personnel et de l'épuisement professionnel des équipes.

« Cet examen a révélé que malgré les nombreux défis partagés par le personnel [celui-ci] était déterminé à travailler en équipe et à fournir un service de qualité aux communautés [...] Il y avait un niveau élevé de bonne volonté exprimé autour du changement de culture. » — Une citation de Extrait du rapport

Le rapport mentionne plusieurs recommandations, dont un examen de la formation et un besoin de davantage de collecte de données en matière de sexualité et d'ethnicité.

Le rapport note que des commentaires sexualisés et des plaisanteries désobligeantes fondées sur le sexe étaient tolérés au sein de certaines équipes du BCEHS , rendant plus difficile pour certains employés de rapporter des cas de harcèlement sexuel.

Certains membres du personnel pensaient que les managers pouvaient être complices dans la protection d'amis et qu'il existait toujours un "boy's club" qui protégeait des prédateurs , selon le rapport.

Un système « à deux vitesses »

L’une des recommandations principales du rapport est de mettre en place une stratégie d'égalité des genres. Le rapport explique aussi que certains employés ont eu l'impression d’un système à deux vitesses, entre le personnel à temps plein et à temps partiel, et entre ceux travaillant dans les zones rurales et ceux exerçant dans les zones urbaines.

Le BCEHS a déclaré avoir déjà commencé à améliorer ses pratiques d'embauche et à créer des stratégies de formation en réponse au rapport. Questionnée sur le délai de publication du rapport, l’ambulancière en chef du BCEHS , Leanne Heppell, a déclaré que l'organisation devait être consciente de l'impact sur les employés et qu'elle souhaitait créer des recommandations internes avant de rendre les résultats publics.

Le rapport contient aussi des recommandations pour le syndicat représentant 4500 ambulanciers paramédicaux et répartiteurs d'urgence, le Ambulance Paramedics of BC. Le syndicat a décliné une entrevue avec CBC/Radio-Canada, mais a assuré vouloir travailler avec le BCEHS pour s’attaquer aux questions de harcèlement et à la culture d'entreprise.

Avec les informations d’Akshay Kulkarni et David P. Ball