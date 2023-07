Des habitants avouent ne pas fermer pas l’oeil de la nuit, et ce, même si certains crimes ont lieu en plein jour.

Terry Belliveau, propriétaire de Liquidateurs T&N à Notre-Dame, dit que son commerce a été ciblé à plusieurs reprises. Au moins deux personnes ont été arrêtées et accusées, dit-il.

En plus du vol à l’étalage, il dit s’être fait voler une remorque contenant des centaines de portes, d’une valeur estimée à 10 000 $.

À Notre-Dame, Terry Belliveau a posé ce bloc de béton après s'être fait voler une remorque contenant des biens d'une valeur de 10 000 $. Photo : Radio-Canada

Le 28 juin, une séance publique a été organisée avec le conseil de ville et des policiers de la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ). Plusieurs dizaines de citoyens étaient présents. Certains rapportaient avoir été déçus qu’on ne leur ait proposé aucune solution précise, autre que de s’arranger entre eux.

On ne peut pas tout faire, puis ni les policiers. Ils ne peuvent pas être partout en même temps , nous a dit cette fin de semaine le maire de Beausoleil, Jean Hébert.

Jean Hébert, le maire de Beausoleil, en avril dernier. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Ils font leur travail, ils font leur enquête , assure pourtant le maire.

Le commerçant Terry Belliveau, lui, trouve que la GRC n’est pas très visible dans la région.

Pour éviter une récidive des malfaiteurs, il a décidé d'immobiliser sa remorque avec un gros bloc de béton.

La GRC n'était pas disponible pour répondre à des questions, mais encourage les citoyens à verrouiller leurs biens et à se munir de caméras.

Ils demandent pas mer et monde , résume le maire Hébert. Ils demandent juste d'être capables de protéger leurs biens, leur propriété, puis leur famille. Ils ont des difficultés parce qu’ils ne trouvent pas une solution, puis nous non plus, on n'a pas de solution magique pour le moment.

Le sujet sera à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, le mardi 11 juillet.

D’après le reportage de Louis-Philippe Trozzo