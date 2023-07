Des aéroports du Mexique placés sous la gouverne de l’armée

Les forces armées mexicaines prennent le contrôle du principal aéroport de la capitale et le gouvernement prévoit donner aux militaires les commandes de près d'une dizaine d'autres aéroports au pays alors que le président s'attaque à la corruption et à la mauvaise gestion.

Depuis son élection, en 2018, le président Andrés Manuel López Obrador a confié aux forces armées un large éventail de tâches non traditionnelles, suscitant ainsi des inquiétudes quant à la séparation entre l'armée et la vie civile.

Un nouvel aéroport a été construit par l'armée à l'extérieur de Mexico il y a un an, au coût de 4,1 milliards de dollars. Il est géré par les militaires mais peu utilisé.

M. López Obrador affirme que le vieil aéroport, le plus fréquenté du pays, sera géré par la marine.

Celle-ci avait pris en charge la sécurité de l'aéroport international de Mexico, l'aéroport Benito Juarez, il y a plus d'un an. Elle contrôlera bientôt tout le reste, des douanes à l'immigration en passant par la gestion des bagages et le nettoyage des salles de bains, grâce à la publication imminente d'un décret présidentiel qui officialisera cette décision.

Drogues et immigration clandestine

La liste des problèmes de l'aéroport de Mexico comprend depuis longtemps de grosses expéditions de drogue et l'immigration clandestine.

Les infrastructures étaient délabrées et un certain nombre d'accidents évités de justesse ont été signalés sur les pistes ces dernières années, l'aéroport ayant de plus en plus de mal à gérer les vols.

L'aéroport était également réputé pour le vol de bagages, la mauvaise gestion des horaires des compagnies aériennes, l'absence de contrats et la corruption.

L'aéroport, qui est utilisé par quelque quatre millions de voyageurs chaque mois, sera une entreprise au sein d'une entité militaire navale , a déclaré le contre-amiral Carlos Velazquez Tiscareño, directeur de l'aéroport âgé de 73 ans, lors d'une récente entrevue. Toutefois, a-t-il ajouté, cela ne ressemblera pas à une organisation militaire .

Contrairement à l'autre aéroport de la capitale, Felipe Angeles, où les troupes de la Garde nationale prennent les billets des passagers à la porte, à Benito Juarez, les seuls militaires en uniforme sont les 1500 marines déployés depuis février 2022 pour assurer la sécurité.

Le reste du personnel de l'aéroport sera composé de civils, mais avec des règles plus claires qui le régiront avec plus d'ordre et plus de discipline , a indiqué M. Velazquez Tiscareño.

L'aéroport de Playa del Carmen

Il mentionne que la marine va créer une société appelée Casiopea pour gérer l'aéroport Benito Juarez ainsi que six autres aéroports qui présentent des déficiences et qui sont aux mains du crime organisé . Parmi ces aéroports figurent Matamoros, près de la frontière avec les États-Unis, et Playa del Carmen.

M. López Obrador a déjà déclaré qu'il prévoyait confier une douzaine d'aéroports à l'armée ou à la marine d'ici la fin de son mandat, en 2024. D'ici la fin de l'année, l'armée devrait commencer à exploiter sa propre compagnie aérienne commerciale.

Selon Rogelio Rodríguez Garduño, expert en droit de l'aviation à l'Université nationale autonome du Mexique, la prise de contrôle de l'aéroport va à l'encontre des recommandations internationales en matière d'aviation, qui établissent une distinction claire entre le militaire et le civil. Cependant, les conséquences juridiques de cette décision restent floues.

Au début de l'année, la Cour suprême du Mexique a statué que le transfert de la Garde nationale d'un contrôle civil à un contrôle militaire était inconstitutionnel. M. López Obrador a laissé la garde sous la responsabilité d'un département civil, mais avec un chef opérationnel militaire.

Selon M. Rodríguez Garduño, l'aviation mexicaine a besoin de plus d'argent, de plus de formation et de régimes d'inspection, entre autres mesures, pour améliorer sa compétitivité sur la scène mondiale.

Il a ajouté qu'il n'était pas certain que l'armée puisse contribuer à résoudre tous ces problèmes.

Pendant toute la durée de son mandat, le président López Obrador s'est tourné vers les forces armées pour leur demander de l'aide en leur confiant certaines tâches liées à l'immigration ainsi que le contrôle des ports et des douanes.

Elles construisent également de grands projets d'infrastructure tels qu'un train touristique traversant la péninsule du Yucatan et un nouvel aéroport dans la même région. Elles gèrent même des pépinières et des voyages touristiques dans une ancienne colonie pénitentiaire.