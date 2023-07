Les fraudeurs s’invitent au Festival d’été de Québec

Contactés par téléphone, Katya Gonzales, Élios Morneau et Mia Sawyer ne se connaissent peut-être pas, mais ils ont tous les trois été fraudés ces derniers jours.

Cherchant désespérément des billets pour Imagine Dragons sur les plaines d’Abraham, Katya Gonzales a flairé l’aubaine en voyant poindre une publication affichant une paire de laissez-passer pour le spectacle à 80 $. Son supposé propriétaire lui demande alors un dépôt de réservation de 20 $ devant, promet-il, être déduit du montant total.

Quelques jours avant le spectacle, les deux conviennent d’un moment et d’un endroit – vendredi vers 12 h 30, sur la Grande Allée – pour finaliser la transaction.

Le matin même, Mme Gonzales est incapable de communiquer avec celui qui avait pourtant accepté son virement quelques jours auparavant. L’individu semble avoir disparu.

Des stratagèmes similaires

Sur les réseaux sociaux, en prenant connaissance d’histoires similaires, elle comprend qu’on l’a fraudé. C’est 20 $ , tempère Mme Gonzales. « Mais s’il a fait ça à 30 personnes, il s’est fait une belle passe de cash. »

Scénario quasi-identique pour Élios Morneau, si ce n’est que sa transaction à lui aura coûté 40 $ d’ acompte pour réserver le même nombre de laissez-passer. Une pratique qu’en temps normal, il trouve vraiment raisonnable, parce que sinon [...] il pourrait y avoir des annulations de dernière minute .

Originaire de Rimouski, c’est donc lui qui, à la dernière minute, s’est retrouvé à Québec sans billet, et sans nouvelle du revendeur , qui avait disparu.

Mia Sawyer a elle aussi déboursé 40 $ d’acompte pour une paire de billets fictifs, avant que ne disparaisse des réseaux sociaux celui à qui elle avait réservé des laissez-passer pour aller voir Green Day le 16 juillet.

A-t-elle trouvé une solution de rechange ? Mon conjoint et moi, ça nous a un peu refroidi , admet-elle. On ne veut juste plus chercher et ne plus se faire arnaquer.

Porter plainte

Que ce soit par manque de temps ou d’intérêt, jugeant les montants perdus trop peu significatifs, les trois ont indiqué ne pas avoir l’intention de porter plainte aux autorités à court terme.

Élios Morneau croit que le karma fera son œuvre. Je me suis dit que quelque chose lui arriverait un jour dans sa vie , lance-t-il, résigné.

Pour sa part, Véronique Plante trouve ça vraiment ordinaire et triste de voir la quantité de gens qui se sont fait avoir .

D’ordinaire très prudente , les prix alléchants que proposait le fraudeur pour trois laissez-passer ont eu raison de sa vigilance. Je voulais tellement les bracelets [...] que j’ai pris la chance de faire la transaction quand même.

Résultat : elle a perdu 90 $.

Rencontrée à l’extérieur du poste de police de La Haute-Saint-Charles et Les Rivières, la prochaine étape pour elle est de porter plainte.

Ce n’est pas tant pour l’argent que je fais ma démarche, mais surtout pour qu’il y en ait un qui apprenne sa leçon , ajoute-t-elle. Ce serait la plus belle victoire pour moi.

Consciente de ne pas être la seule à avoir été flouée cette année, Mme Plante espère maintenant que beaucoup d’autres fassent comme elle et s’en remettent aux autorités.

« Quiconque croit avoir subi une fraude quelconque est fortement encouragé à dénoncer la situation en portant plainte de façon officielle au Service de police de la Ville de Québec ou à son service de police local. » — Une citation de Service de police de la Ville de Québec (SPVQ)

L’organisation du Festival d’été de Québec (FEQ) se dit limitée dans ses recours pour empêcher la revente de ses laissez-passer.

Sur le site du FEQ, le nombre de laissez-passer est limité à quatre par transaction.

On a été extrêmement vocal à plusieurs reprises sur le fait que la revente c’est interdit, on la proscrit. Il faut privilégier le prêt entre personnes qui se connaissent , a alors mentionné lavice-présidente aux communications chez BLEUFEU, Samantha McKinley.

