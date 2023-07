Le Camp musical célèbre ses 60 ans

Avec le stage d'orgue, on se déplace toujours dans plusieurs églises de la région du Lac-Saint-Jean. Celle d'Hébertville a tellement d'histoire et elle a un très bel orgue donc c'était très approprié de venir ici faire notre événement, notre messe anniversaire , pointe la directrice artistique du camp, Laura Molzan.

Quatre chanteurs professionnels ont été engagés afin d'accompagner les élèves.

Des dizaines de fidèles ont assisté au concert. Certains sont des habitués, d’autres ont saisi l’occasion pour profiter des morceaux de musique classique. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Ils sont arrivés hier, la plupart de Montréal. C'est des amis, des connaissances. Il y en a même une de Rimouski qui est venue spécialement pour ça. Ils ont répété hier avec les chanteurs et c'est tout. Donc il faut arriver prêt et, la vie professionnelle, c'est ça. On n’a pas énormément de temps pour se préparer , explique le professeur d’orgue Martin Boucher.

Une expérience marquante

Au cours des six dernières décennies, les musiciens qui sont passés par le camp musical avant de faire leur marque sur la scène québécoise ou canadienne sont nombreux.

Le camp laisse aussi des traces plus près d'ici.

J'ai rencontré quelqu'un à Saint-Bruno pendant que j'achetais un sandwich avant de travailler. Il m’a dit : "Bonjour M. Ellis". Je suis toujours surpris par des gens qui sont passés par ce camp et qui disent que c'est la plus belle mémoire de leur jeunesse , mentionne le directeur général du Camp musical, David Ellis.

Comme l’église de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est fermée, les élèves de la classe d’orgue du camp musical ont choisi celle d’Hébertville pour offrir leur concert de fin de session. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Un autre concert en septembre

Les amateurs de musique classique ou ceux qui veulent s’initier à cet univers pourront aussi assister le 14 septembre au concert bénéfice de l’artiste innue Elisabeth St-Gelais.

La soprano vient de remporter le prix révélation Radio-Canada ainsi que le Prix d’Europe 2023, l’un des plus prestigieux en musique classique.

À l’instar de celui de dimanche, le concert est organisé dans le cadre du 60e anniversaire du Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

D’après le reportage de Laurie Gobeil