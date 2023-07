Tout le monde y a trouvé son compte, alors pour moi c'est mission accomplie , lance la présidente du Conseil culturel fransaskois (CCF), Anne Brochu Lambert.

C'est toujours un grand travail de longue haleine pour aboutir à un festival de cette envergure-là et de cette qualité-là et j'espère que les gens repartent aussi avec de très beaux souvenirs , poursuit Mme Lambert.

Selon les informations les plus récentes du CCF , environ 400 billets ont été vendus lors du Festival.

La rédactrice publicitaire Estelle Bonetto affirme avoir appris beaucoup de choses cette année au cours de l’événement. Alors ça c'était génial, la musique aussi, l'atelier ce matin de préparation du levain, ça, c'était vraiment intéressant , note-t-elle.

La fin du Festival a été marquée par une célébration spirituelle. Les festivaliers ont rendu hommage aux femmes sous l’égide de l’aînée métisse du Manitoba Dolorès Gosselin, puis une messe a été célébrée par l’archevêque de Regina, Mgr Donald Bolen.

La cérémonie a permis à l'ancienne présidente du Conseil culturel fransaskois Suzanne Campagne de voir dans l’hommage qui lui a été rendu pendant le Festival, le signe d'une reconnaissance de son engagement auprès de l’organisme.

Ça représente qu’on a fait du bon travail dans les douze dernières années, et que, on avait une équipe extraordinaire, on a toujours une équipe extraordinaire, et qu’on reconnaît quand les gens font bien , explique Suzanne Campagne.

L’identité fransaskoise réaffirmée

Les représentations musicales et autres attractions du Festival fransaskois n’ont pas occulté les enjeux identitaires lors de l’événement.

Une table ronde a été organisée par l’organisme Entr’Elles sur le thème Les voies de nos voix afin de promouvoir l’identité fransaskoise.

La communauté fransaskoise est toujours en évolution. Alors ça donne la chance de connaître plus de personnes, voir différents points de vue, être capable de se parler, parce que souvent on n’a pas le temps , affirme la présidente d’Entr’Elles, Stéphanie Gaudet.

C’est vraiment donner l’occasion à la voix des femmes d’ici, nouvellement arrivée ou ici depuis toujours, de se parler , ajoute-t-elle. Plusieurs nouveaux arrivants ont effectué le déplacement sous le parrainage du Service d’accueil et d’inclusion francophone. Raissa Bamy, une nouvelle arrivante arrivée à la fin du mois de juin avec sa famille souligne l’intérêt pour elle de s’identifier aux valeurs de la Fransaskoisie.

On peut communiquer avec d’autres personnes qui parlent français et on élargit son réseau de connaissances de personnes qui parlent français, par exemple , dit-elle.

Et je trouve que les enfants arrivent mieux à s’intégrer par exemple il y a des enfants qui parlent français, qui vont déjà à l’école et qui peuvent s’exprimer.

Assurer la relève musicale en français représente un pilier important de la défense de l’identité fransaskoise.

On pense que c’est vraiment important d’appuyer les artistes de la relève. On veut que la culture fransaskoise continue, que la musique puisse s’épanouir dans la province , assure la responsable des communications du Conseil culturel fransaskois, Shanon Lacroix.

Une façon pour nous, de supporter ça, d’appuyer ce projet là en fait, c’est en ayant des scènes comme ici pour permettre au public de découvrir nos artistes, qui sont nos artistes émergents en Saskatchewan.

Le Festival a été d’ailleurs lancé avec le spectacle Découverte, produit par le CCF. Il a permis aux festivaliers l’occasion d’entendre des artistes de la relève.

L’événement de 2023 a aussi été marqué par la présence de l’autrice-compositrice-interprète Bermuda. L'artiste originaire des Bermudes et qui réside au Québec a présenté sa musique caractérisée par un mélange de funk, de rap et de pop.

Avec les informations de Camille Cusset