Des tracts antisémites liés à un groupe américain inquiètent à Peterborough

Un total de 19 résidents de Peterborough ont déclaré avoir reçu des dépliants faisant la promotion de théories du complot anti-juives et de propagande suprémaciste blanche. C’est la troisième fois en trois mois que de tels pamphlets ont été distribués dans divers quartiers de la ville.

Il est tout simplement inacceptable que nos frères et sœurs de la communauté juive soient la cible de ce genre de haine lâche , a commenté le maire de Peterborough, Jeff Leal.

Le maire assure que la campagne haineuse provient des États-Unis.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Au moins dix-neuf tracts ont été distribués à Peterborough en trois occasions différentes (en bleu les tracts distribués lors de la longue fin de semaine de la fête du Canada, en rouge ceux distribués en juin et en gris ceux distribués en mai). Photo : Police de Peterborough

L’organisation Les Amis du Centre Simon Wiesenthal indique que les dépliants font la promotion de fausses conspirations sur l'implication de la communauté juive dans la pandémie et la traite des esclaves.

Conjointement avec d’autres organisations de défense juive, elle lie spécifiquement les dépliants au groupe haineux Goyim Defence League (GDL) basé aux États-Unis.

GDL est décrit comme un réseau libre d'individus sur Internet qui diffusent du contenu antisémite et se livrent à des cascades pour harceler les Juifs.

La police de Peterborough n'a pas spécifiquement nommé d'individus ou de groupes impliqués dans l’affaire. Aucune arrestation n'a été effectuée.

L'incident le plus récent survient une semaine après la découverte de graffitis antisémites et anti-Noirs dans une école primaire de la ville. Des dépliants antisémites soupçonnés d'être liés à GDL ont également été trouvés à Saskatoon plus tôt cette année.

Pour une raison quelconque, Peterborough semble être devenu en quelque sorte un foyer des opinions d'extrême droite , affirme Ron Molnar, porte-parole du Centre communautaire juif de Peterborough, dans un communiqué envoyé par courriel.

Mais la communauté juive elle-même n'a pas été spécifiquement ciblée, juste goudronnée avec le même pinceau, ou par inférence, un pinceau légèrement plus gros.

Peterborough parmi les villes les plus touchées par les crimes haineux

En 2020, Peterborough avait un taux de 19,4 crimes haineux déclarés par la police pour 100 000 habitants, le taux le plus élevé au pays. Il est tombé au deuxième rang derrière Ottawa en 2021 avec 18,7 cas pour 100 000 habitants, mais était toujours bien au-dessus du taux moyen national de 8,8, selon Statistique Canada.

Dans tout le pays, plus de la moitié des crimes haineux motivés par la religion visaient des juifs en 2021, selon StatCan.

Selon un audit de l’organisation B'nai Brith Canada, 2769 incidents antisémites ont été enregistrés au Canada en 2022, dont 74 % en ligne, y compris les publications et les commentaires sur les réseaux sociaux.

Dan Panneton, directeur des alliances et de l'engagement communautaire pour les Amis du Centre Simon Wiesenthal, a mis en garde contre le fait de qualifier l'antisémitisme de problème systémique à Peterborough, mais est préoccupé par le nombre croissant d'incidents haineux liés au GDL .

M. Panneton dit que le groupe lui-même ne cible pas la ville, mais qu'il influence les sympathisants en ligne pour distribuer des dépliants et de la propagande partagée sur Internet – un élément clé de leur stratégie.

Ce que cela fait, c'est attirer l'attention et cela donne l'impression qu'il y a une présence nazie importante dans la région , a déclaré Panneton.

Selon Carla Hill, directrice de la recherche d'investigation à la Ligue anti-diffamation, liée à B’nai Brith, GDL s'est développé aux États-Unis et son influence a commencé à s'infiltrer dans d'autres pays, dont le Canada. Elle dit qu'environ 100 personnes distribuent activement de la propagande, avec le soutien de plusieurs milliers d’individus.

Cette augmentation de l'antisémitisme que nous constatons à travers les États-Unis ne s'arrête malheureusement pas à la frontière , déplore Mme Hill, qui considère que le réseau se développe.

Il a commencé son expansion probablement en 2020 alors qu'il était assez petit, et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et cela, malheureusement, inclut les Canadiens.

Gerry Almendrades, un conseiller en sécurité du Centre pour les affaires israéliennes et juives, a déclaré que si GDL a organisé des manifestations anti-juives aux États-Unis, cela ne s'est pas encore produit au Canada. Ici, les sympathisants téléchargent plutôt la propagande qu'ils trouvent sur Internet et qui s'inspire du groupe.

La haine opère à différents niveaux. Il ne s'agit pas seulement de dommages matériels et de vandalisme - la haine opère également sur le plan psychologique et moral , explique M. Almendrades.