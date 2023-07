Strass et néon au dernier concert de la tournée d’adieu d’Elton John

Jouer pour vous a été ma raison de vivre, et vous avez été absolument magnifiques , a-t-il lancé à une audience comblée.

Queue de pie rehaussée de strass, lunettes aux verres rouges, la vedette de 76 ans s'est installée au piano peu après 20 h sous les acclamations du public, pour entamer son spectacle d'adieu par l'une de ses chansons les plus populaires Bennie and the Jets .

Il a enchaîné ensuite avec Philadelphia Freedom et I Guess That's Why They Call It the Blues face à une audience conquise qui arborait des lunettes scintillantes bleues ou rouges.

Elton John fait ses adieux à Stockholm. Photo : AP / Caisa Rasmussen

Pendant plus de deux heures, les morceaux se sont enchaînés, entrecoupés d'instant où l'artiste, quittant son piano et se levant face à la fosse, remerciait ses admirateurs mais aussi ses musiciens et son équipe, dont certains membres le suivent depuis plus de 40 ans.

Je veux rendre hommage à ces musiciens , a-t-il dit. Ils sont vraiment incroyables (..) et ce sont les meilleurs .

Peu après Border Song dédié à Aretha Franklin, I'm still standing a vu les quelque 30 000 spectateurs de la Tele2 Arena se lever comme un seul homme.

Avant le rappel, Elton John avait diffusé un message de Coldplay qui jouait ce soir-là aussi dans le pays scandinave, à Göteborg dans lequel le chanteur Chris Martin le remerciait pour sa carrière et ses engagements.

C'était incroyable. Je n'ai pas encore les mots pour l'instant parce que je n'ai pas encore tout digéré , a confié Anton Pohjonen, un banquier finlandais de 25 ans.

Des billets depuis quatre ans

On en vient presque à pleurer pour lui , a renchéri un professeur suédois, Conny Johansson, qui avait ses billets depuis quatre ans.

Pour ses admirateurs, la soirée promettait d'être riche en émotions, même avant le lever de rideau.

Ça va être très émouvant ce soir, avait prévu Kate Bugaj, une étudiante polonaise de 25 ans qui a retardé ses examens de master pour suivre la tournée de son idole et attendait devant le stade plusieurs heures avant le début du spectacle.

Jeanie Kincer, quinquagénaire venue du Kentucky aux États-Unis, voulait être là pour la fin car j'étais trop jeune pour être là au début .

Pour l'occasion, elle portait un short rouge à bretelles et un tee-shirt rouge, jaune et marron, copie presque parfaite des vêtements qu'Elton John avait choisis lors de son premier concert à Stockholm en 1971.

Avec ce dernier tour de piste, c'est un chapitre important dans l'histoire du rock'n'roll qui est en train de s'achever , assurait le quotidien Expressen.

Samedi était le deuxième soir consécutif que le stade accueillait à guichets fermés la vedette britannique pour la dernière étape de cette ultime tournée débutée il y a cinq ans et qui fut perturbée par la COVID-19 et une opération de la hanche en 2021.

Avec Farewell Yellow Brick Road , Elton John aura donné 330 concerts avant Stockholm, sillonnant Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, USA, Canada et Royaume-Uni.

Pour la tournée la plus lucrative de l'histoire du monde, Farewell Yellow Brick Road est étrangement sobre , s'étonnait le quotidien Dagens Nyheter, qui se félicitait toutefois de l'enthousiasme contagieux de l'artiste aux 300 millions de disques vendus.

Dernier concert d'Elton John à Stockholm, le samedi 8 juillet 2023. Photo : AP / Caisa Rasmussen

Les réserves sont faciles à oublier quand Elton John, vêtu d'un blazer à paillettes arlequin et souriant jusqu'aux oreilles, tape son piano à queue comme si tout en dépendait .

Au total, l'artiste de 76 ans aura joué devant 6,25 millions d'admirateurs lors de cette tournée.

Je suis triste qu'il prenne sa retraite, mais c'est bien qu'il puisse profiter de ses dernières années , estimait cette admiratrice américaine.