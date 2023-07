Des campeurs évacués à Rivière-Éternité devront encore patienter

La SÉPAQ a sécurisé, dans les derniers jours, la rue Notre-Dame, qui a été lourdement endommagée par des glissements de terrain le 1er juillet dernier. Samedi, 21 campeurs évacués ont été autorisés à passer pour aller chercher les effets personnels qu’ils ont dû abandonner sur place lors des évacuations.

Or, l’opération a été suspendue dimanche en raison de la pluie. Les responsables redoutaient de nouveaux mouvements de sols.

Les travaux qui ont été réalisés pour sécuriser le chemin, c’est vraiment des travaux préliminaires donc la stabilité de l’ouvrage n’est pas encore assurée. Le fait qu’il y ait de la pluie violente peut faire en sorte que la stabilité soit affectée, donc on ne prend aucune chance , explique l’employé de la SÉPAQ à la retraite André Rouleau, qui est venu donner un coup de main aux équipes sur place.

André Rouleau est venu appuyer les équipes du parc national du Fjord-du-Saguenay. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers Muckle

Une vingtaine de campeurs doivent encore aller récupérer leur matériel. La SÉPAQ n’est pas en mesure de dire à quel moment elle pourra de nouveau permettre le passage sur la rue Notre-Dame.

André Rouleau précise que tout s’est déroulé dans l’ordre et sans problème samedi.

On invitait les gens à se présenter à la guérite et puis on formait des convois avec un véhicule escorte pour se rendre au camping. Les gens là-bas récupérait tout leur matériel et revenaient en convoi avec leur équipement , indique-t-il.

Conséquences sur l’économie

Les activités sont suspendues au moins jusqu’au 18 juillet au parc national du Fjord-du-Saguenay. Bien sûr, ça a des conséquences dans la petite municipalité de Rivière-Éternité.

Les touristes sont généralement nombreux à s’arrêter à l’épicerie Gérald-Simard.

Le propriétaire a refusé notre demande d’entrevue, mais il nous a expliqué que son commerce subissait des pertes financières importantes.

L'épicerie de Rivière-Éternité observe une diminution de son achalandage depuis les glissements de terrain. Photo : Radio-Canada / Alexis Desnoyers Muckle

Selon lui, environ 50 % de sa clientèle est composée de touristes. Beaucoup d'entre eux campent au parc national.

Il s’agit donc d’une période difficile pour l’épicerie et le propriétaire espère une réouverture rapide du parc.

D’après le reportage d’Alexis Desnoyers Muckle