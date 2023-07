Le crabe vert en soupe ou en crème glacée pour protéger les écosystèmes marins

En Colombie-Britannique, le crabe vert prolifère depuis des décennies à un rythme alarmant, principalement sur les côtes ouest et sud de l'île de Vancouver, perturbant l’équilibre des écosystèmes estuariens et marins. Afin de contrer la menace qu’il représente, notamment pour les saumons, des experts suggèrent de cuisiner le petit crustacé.

J’aime préparer les crabes verts en les faisant bouillir, de la même façon qu'un crabe bleu ou un autre crabe ordinaire, et en prélevant la chair , explique Gabriela Bradt, spécialiste des pêcheries au sein du programme Sea Grant de l'université du New Hampshire, aux États-Unis. Ensuite, j'aime bien mettre un peu de cette chair et les œufs des femelles dans un ramen , précise-t-elle.

L’université du New Hampshire a publié une liste de recettes à base de crabe vert parmi lesquelles se trouvent un ceviche, un riz frit et un pozole, une riche soupe d’origine mexicaine.

Originaire d’Europe et d’Afrique du Nord, la première population de crabe vert s’est établie sur la côte est du Canada dans les années 1950, puis en Colombie-Britannique en 1998, selon Pêches et Océans Canada.

Petit crustacé, gros problème

L’organisation Conservation de la nature Canada indique que le crabe vert fait partie de la liste des 100 espèces exotiques envahissantes les plus néfastes au monde.

L'une de nos principales préoccupations est leur impact sur les zostères, qui constituent un habitat essentiel pour les jeunes saumons , déclare Crysta Stubbs, directrice du département scientifique de la Coastal Restoration Society. Elle explique qu’en déracinant les herbes marines dont dépendent plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs et de poissons, le crabe vert peut provoquer le déclin d'autres espèces.

Les répercussions du crabe vert se font aussi sentir sur l’industrie de la pêche en réduisant l’abondance des espèces récoltées.

«Les crabes verts sont très envahissants et représentent un risque pour les espèces et les habitats indigènes», indique Pêches et Océans Canada dans un communiqué. Photo : Fournie par Coastal Restoration Society

Comme à Venise

À Venise, en Italie, le crabe vert est considéré comme un plat recherché, le moeche. Deux fois par an, au printemps et à l'automne, lorsqu’il mue et que sa nouvelle carapace n’est pas durcie, le crabe vert est récolté. Traditionnellement, les crabes sont frits et servis croustillants.

Une partie du travail de Gabriela Bradt à l'université du New Hampshire est de déterminer si un produit à base de crabe vert pourrait être viable aux États-Unis, d'autant plus qu'à Venise, un kilogramme de crabe vert à carapace molle peut rapporter entre 160 $ et près de 200 $.

Selon Pêches et Océans Canada, la pêche récréative et autochtone de crabes de rivage destinés à l'alimentation, y compris le crabe vert, est autorisée avec un permis. Toutefois, la vente pour consommation humaine n’est pas autorisée.

La capture, le transport ou l'utilisation du crabe vert à quelque fin que ce soit, par exemple pour l'alimentation, pose un risque en termes de promotion de sa propagation et de colonisation potentielle de nouvelles zones , indique Pêches et Océans Canada dans un communiqué.

Au compost

Au Canada, les associations de protection de la nature piègent les crabes par milliers et les congèlent pour les tuer afin de lutter contre leur prolifération. Ils sont ensuite enfouis ou compostés.

L'organisation Coastal Restoration Society récolte des milliers de crabes verts chaque année et les euthanasie en les congelant pour prévenir leur prolifération. Photo : Fournie par Coastal Restoration Society

Pour l'instant, la Coastal Restoration Society stocke les crabes morts pour essayer de leur trouver d'autres utilisations, comme engrais par exemple. L'organisation travaille à cet effet avec le gouvernement fédéral et les Premières Nations locales, notamment celle d’Ahousaht.

Ce que je recommande, c'est un programme d'élimination opportuniste, en quelque sorte. Il faut que les gens ciblent les crabes verts , déclare Gabriela Bradt de l’université du New Hampshire.

« Si nous développons des marchés pour la consommation humaine, pour les aliments pour animaux de compagnie ou pour les engrais, ils pourront croître et fournir des revenus aux pêcheurs. » — Une citation de Gabriela Bradt, spécialiste des pêcheries à l'université du New Hampshire

Pour l’instant, Gabriela Bradt continue de se régaler. J'ai une amie cheffe qui a créé une crème glacée aux œufs de crabe vert salés. Ça peut paraître bizarre, mais c'est incroyable , indique-t-elle. Elle explique que son amie a salé les crabes au préalable et qu’elle a par la suite prélevé les œufs. Elle les a mis dans une glace à base de vanille, qui avait presque le goût de la noix de coco grillée.

Avec les informations de Srushti Gangdev