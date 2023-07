L’Art Walk était de retour avec 400 artistes à Edmonton

Parmi les différentes œuvres d'art se trouvaient les illustrations miniatures de Clara Davoine, une jeune artiste francophone de 23 ans. Encore aux études, elle participe à l'Art Walk depuis ses 16 ans, selon ses disponibilités.

J'encourage d'autres artistes francophones [à] participer plus activement [à l']Art Walk et même [à] faire savoir qu'il y a des francophones [à l']Art Walk , dit-elle.

Clara Davoine (à droite), est une artiste francophone et sa sœur (à gauche) était avec elle à son kiosque, dimanche.

Selon Clara Davoine, certains artistes francophones ne connaissent même pas l'événement. C'est juste important qu'il y ait une représentation active de la francophonie à Edmonton.

« Une façon de militer et de [se faire connaître] c'est juste de participer [aux événements] et de dire "on est là". »