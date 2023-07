Des installations maricoles abandonnées depuis plus de 35 ans ont été extraites de la baie des Chaleurs au cours des dernières semaines. Ces travaux de nettoyage financés par Ottawa devraient engendrer des effets positifs pour les écosystèmes marins et la mariculture.

Le scaphandrier Karl Leblanc a passé les dernières semaines à ratisser les fonds marins, à l’ouest du quai de Carleton-sur-Mer. Son but : ramener à la surface des équipements de l'ancienne ferme maricole Les produits baie bleue, qui y faisait l’élevage de moules jusqu’en 1986-1987.

Ça a été complètement abandonné, il n’y a personne qui a ramassé ça après la faillite de l’entreprise , explique Karl Leblanc. Donc, je voulais nettoyer les fonds marins, leur redonner un état naturel.

L'opération a nécessité 400 heures de travail entre la mi-mai et la mi-juin. Plus de dix kilomètres carrés de fonds marins ont été nettoyés lors d'opérations très techniques.

Une caractérisation de l'ancien site maricole a été effectuée en 2018 à l'aide de plongeurs et d'un échosondeur afin de repérer les installations maricoles et de les localiser sur des points GPS. Elles se sont toutefois déplacées depuis, car les découvertes faites récemment ne correspondaient plus aux observations d'il y a cinq ans. Photo : Mario Longpré

On devait aller couper du cordage , explique le scaphandrier originaire de Saint-Omer. Souvent, on faisait face à un amas de cordage parce qu’avec les années et les tempêtes, toutes les filières qui étaient droites se sont entremêlées.

« Parfois, on plongeait à l’aveugle dans quelque chose qu’on n’allait pas reconnaître tout de suite. » — Une citation de Karl Leblanc, scaphandrier et mariculteur

Pour le scaphandrier et entrepreneur en mariculture Karl Leblanc, il est important de restaurer les fonds marins. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

À la surface, le pêcheur et mariculteur William Bujold a pris part aux opérations en récupérant les cordages sur les bateaux de son entreprise de culture de moules et d’huîtres.

On s’aidait avec la roue crantée et la grue, pour lever les cordes, les approcher du bateau pour ensuite les lever avec la grue , explique le copropriétaire de la Ferme maricole du Grand Large.

Au moins 30 tonnes de déchets ont ainsi été sorties de la baie des Chaleurs et envoyées au site d'enfouissement.

Le volume de déchets, c’est trois conteneurs de vingt pieds qu’on a remplis de cordages vraiment serrés , précise Karl Leblanc.

Au moins 30 tonnes de cordages ont été extraites des fonds marins. Photo : Karl Leblanc

Des avantages écologiques

Le nettoyage de l’ancien site maricole permet, entre autres, de réduire les risques d’empêtrement des mammifères marins dans les cordages à la dérive.

Le coût des opérations a atteint 200 000 $. Le projet a été financé grâce au Fonds pour les engins fantômes, un programme du gouvernement fédéral.

Les cordages peuvent causer l'empêtrement des mammifères marins, c'est pourquoi le fédéral finance les projets pour retirer les engins de pêche fantômes. (Photo d'archives) Photo : International Fund for Animal Welfare

Il y a beaucoup de structures qui se détachent de leurs ancrages et qui se promènent durant les tempêtes et peuvent se retrouver dans les habitats de cétacés, donc ils peuvent s’entremêler avec des baleines et des dauphins , affirme Karl Leblanc.

Retirer les cordages de l’eau évite aussi la dispersion des microplastiques.

C’était principalement du cordage de polypropylène, puis à travers les années, le plastique finit pas se dégrader et ça libère des microplastiques dans l’eau , explique M. Leblanc.

Sécuriser les autres sites maricoles

L’extraction des déchets marins contribue aussi à sécuriser les autres sites d’élevage maricoles situés à proximité.

William Bujold cultive les huîtres et les moules dans la baie des Chaleurs. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On aime bien que ça soit propre autour de nos sites d’élevage parce que les cordages abandonnés remontent à la surface , explique William Bujold, qui commercialise les moules et les huîtres avec sa famille.

« Durant les tempêtes, avec la glace ou les gros vents, ça part à la dérive et ça tape dans nos sites d’élevage et ça crée vraiment de gros dommages. » — Une citation de William Bujold, mariculteur et pêcheur

Karl Leblanc, qui possède aussi un site d’élevage de pétoncles, abonde en ce sens.

Mon site n’est pas loin du site qu’on a démantelé et ça m’arrivait de trouver des cordages qui venaient d’ailleurs sur mes filières , dit-il.

La subvention versée par Ottawa constitue une source de revenus bienvenue pour William Bujold, également pêcheur. Il a récemment subi les conséquences de trois moratoires annoncés coup sur coup.

J’ai des permis de pêche, mais je n’ai plus le droit de pêcher le maquereau, le hareng et la plie , lance-t-il.

« Les gars me demandaient ce que je pêchais cette année. Je répondais : "Des déchets". » — Une citation de William Bujold, pêcheur

Le démantèlement des installations abandonnées aura aussi permis développer une expertise pour ce genre d’opérations où scaphandriers et capitaines de bateaux doivent faire équipe. Cette expertise pourrait être fort utile, car la Gaspésie compte de plusieurs autres sites maricoles abandonnés.