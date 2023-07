Quelques familles et proches de disparus se sont réunis dimanche, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, pour réclamer la réouverture du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, dont le fonctionnement est paralysé en raison d'une grève qui dure depuis le printemps.

Arrangez-vous avec vos affaires et ouvrez la barrière; laissez les gens rentrer , a ainsi lancé une manifestante, visiblement agacée de ne pas pouvoir se rendre sur la tombe d'un proche.

Non loin de là, un homme brandissait une pancarte sur laquelle on pouvait lire ceci : Respectez les familles. Donne-nous la dignité .

À travers les grilles fermées, on peut encore voir les branches d'arbres qui se sont brisées sous le poids du verglas au printemps dernier.

Jimmy Koliakoudakis, dont la mère est décédée en février, a déclaré que les membres de sa famille souffrent .

Les familles ne demandent qu'un peu de dignité et d'humanité dans ce conflit de travail , a-t-il déclaré pendant qu'il manifestait aux côtés d'une poignée d'autres personnes devant le cimetière dimanche après-midi. Nous sommes coincés au milieu.

Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'adopte pas une position plus dure ou une étape plus directe dans ce conflit de travail , a-t-il ajouté.

D'autres n'ont vu d'autre choix que de se faufiler sur le terrain.

Nancy Babalis a affirmé qu'elle vient encore presque tous les week-ends visiter la tombe de son fils de 13 ans, décédé il y a 10 ans moins un jour.

Je me faufile tous les week-ends. J'ai trouvé un endroit où la clôture est plus haute, a-t-elle raconté. Si c'était leur enfant ou leur être cher là-bas, ils feraient la même chose.

Mme Babalis a qualifié l'impasse et la fermeture en cours d'inhumaines .

Les employés du cimetière sont en grève depuis plusieurs mois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Diana Gonzalez

Sans contrat de travail depuis cinq ans

Les activités d'entretien et d'administration du cimetière sont interrompues depuis environ sept mois. Les employés de ces deux secteurs d'activité du site sont sans contrat de travail depuis cinq ans.

Les familles et les proches endeuillés avaient eu droit à une brève réouverture, à la mi-mai, à l'occasion de la fête des Mères, mais le conflit de travail ne semble pas près de prendre fin. Les négociations, qui se poursuivent entre les syndiqués et la partie patronale, semblent demeurer dans l'impasse.

En mai, on avait appris que quelque 200 corps attendaient toujours d'être inhumés au cimetière et avaient entre-temps été entreposés dans un reposoir frigorifique. Ce nombre est passé à plus de 300.

Une entente de principe entre la direction et le syndicat des employés d'entretien du cimetière a été rejetée le mois dernier.

Les deux parties avaient convenu d'appuyer la recommandation du médiateur en chef de la province, a déclaré le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, le 15 juin, qualifiant l'accord potentiel d' excellent développement . Cependant, le syndicat d'entretien du cimetière l'a finalement rejeté.

Le ministre Boulet rencontrera tour à tour les employés et la direction lundi afin de tenter de faire débloquer le dossier.

Le porte-parole de la direction du cimetière, Daniel Granger, a déclaré qu'il espérait trouver une solution le plus tôt possible .

Avec les informations de Stella Dupuy, de Charlotte Dumoulin et de La Presse canadienne