Les travaux, prévus entre la 2e Rue et le chemin du Sommet, seront l'occasion pour doter certains tronçons routiers de voies réservées pour le transport actif. Un axe cyclable nord-sud sur l'avenue de la Cathédrale est notamment prévu.

Le réseau actuel de pistes cyclables souffre de nombreuses lacunes, selon la Ville. Rimouski dispose d'un réseau cyclable de près de 60 kilomètres, mais ce dernier n'est pas nécessairement conçu pour le transport actif.

Les pistes ne communiquent pas toutes entre elles pour permettre des déplacements fonctionnels. Plusieurs supports à vélo, éléments de signalisation et voies réservées aux cyclistes sont également manquants.

Actuellement, le réseau cyclable de Rimouski totalise 60 km,. Il est composé de 25 km de pistes cyclables, 13 km de bandes cyclables et 22 km de chaussées désignées. (Photo d'archives)

« C'est qu'on a pas bien arrimé nos projets de développement urbain avec les projets de transport. C'est peut-être ça qui fait que la question du transport actif a été négligée ou que le transport collectif ne fonctionne pas comme on veut. »

Le conseiller municipal Philippe Cousineau Morin explique que le plan de mobilité active de la Ville de Rimouski a été conçu il y a 10 ans. À cette époque, le transport actif était perçu comme un loisir et non pas comme un mode de transport utilitaire, selon lui.

La mise à jour du plan de mobilité sera effectuée de façon simultanée avec la révision du plan d'urbanisme, prévue l'an prochain. La Ville déterminera à ce moment quels axes routiers seront adaptés pour le transport actif.

Maintenant, toutes les villes, toutes les MRC font ensemble l'urbanisme et le transport, et c'est ce qu'on va faire à partir de la prochaine année, conclut Philippe Cousineau Morin.

David Le Roi, coordonnateur de l'Association Rimouski ville cyclable, souhaite que la ville développe la mobilité active pour que chacun, les jeunes, les vieux, puisse se mettre à faire du vélo régulièrement sans avoir peur.

Il espère que la municipalité priorise le transport actif près des lieux fréquentés, comme les supermarchés, le cégep, l'université et le centre-ville. Pour que tout ça puisse se joindre, simplement. C'est quelque chose qui va pouvoir développer l'économie, la santé, la cohésion sociale, souligne-t-il.

Selon des documents consultés par Radio-Canada, plus de la moitié des employés de la Ville de Rimouski résident à moins de 5 km de leur lieu de travail. Les trois quarts d'entre eux se déplaceraient toutefois au travail en voiture.

Un sondage mené auprès des étudiants et des employés du Cégep de Rimouski fait un constat similaire. Les trois quarts des répondants habitent à moins de 5 km du cégep et plus de 40 % des personnes consultées utilisent la voiture en solo pour s'y rendre.