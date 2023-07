Logements en région : Daniel Bernard promet d’interpeller la ministre de l’Habitation

Près de 1 600 nouvelles unités d'habitation seront construites à Montréal, Québec, Laval, Longueuil et Gatineau.

L'annonce n'inclut pas les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue où le taux d'inoccupation était de 0,7 à Amos, de 0,8 % à Rouyn-Noranda et de 1,7 % à Val-d'Or ces derniers mois.

Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue Daniel Bernard s'est étonné de voir que la région n'est pas incluse dans l'annonce.

Il soutient que l'Abitibi-Témiscamingue, comme d'autres régions, a aussi des besoins importants en logements.

Il promet d'interpeller sa collègue ministre responsable de l'Habitation France-Élaine Duranceau à ce sujet.

On a des besoins en région. On a vu avec le premier juillet qui est arrivé, Gatineau ont eu des difficultés, c'est une des pires régions à proprement dit où il y a eu des gens qui se sont vraiment retrouvés sans logement. Mais on a nos besoins ici en région , insiste le député de la Coalition avenir Québec.