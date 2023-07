Il n’y a aucune copropriété mise en chantier depuis le début de l’année à Gatineau

Entre 2016 et 2021, la proportion de ménages propriétaires a diminué de 1,8 point de pourcentage pour atteindre 64,6 %.

Pour Nicolas Brisson, directeur général de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) pour l’Outaouais–Abitibi-Témiscamingue, ce sont l’augmentation des taux d’intérêt et la hausse des coûts de construction qui expliquent ce phénomène.

En effet, selon les chiffres de Statistique Canada, les coûts de construction ont augmenté de 35 % depuis le début de la pandémie, soit en mars 2020.

Quand on parle de coûts de construction, on parle évidemment des coûts de main-d’œuvre, mais surtout des coûts de construction. , explique-t-il.

Selon lui, bien que les coûts de construction se soient stabilisés depuis un an, les coûts de financement ont pour leur part explosé avec les hausses successives et sans précédent du taux directeur de la Banque du Canada.

Jessy Desjardins est vice-président de développement et conception chez Brigil. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Une tendance nationale depuis une dizaine d’années

Toujours selon Statistique Canada, le nombre de ménages locataires augmente plus de deux fois plus rapidement que celui des ménages propriétaires entre 2011 et 2021.

Charles Masse, vice-président des opérations et développement pour le Groupe Heafey, explique ce phénomène par l’habitude d’achat des ménages.

Il faut comprendre qu'autant les jeunes que les moins jeunes ont beaucoup moins d’attaches sur le bien immobilier , lance-t-il en entrevue à Radio-Canada. Ce ne sont pas les promoteurs qui ont créé la tendance, c'est vraiment une tendance qui s'est faite.

Selon M. Masse, la société d’aujourd’hui encourage plus de flexibilité et de mobilité chez les jeunes. Que ce soit leur mode de vie ou personnel ou leur vie professionnelle[…]Alors nécessairement l'immobilier fait en sorte que c'est le locatif qui va gagner parce que beaucoup plus facile de casser un bail, de le résilier, de le céder, de sous-louer, que de vendre sa propriété.

Quel impact sur la crise du logement?

Même si le vice-président de développement et conception, Jessy Desjardins croit qu’il manque encore beaucoup de logements dans la région, il ne croit pas que l’absence de mise en chantier des copropriétés dans la région contribue à la crise du logement.

Au contraire, comme on le voit, il y a un grand manque de logement, et ça vient exercer des pressions sur d’autres types de logement […]. En construisant des bâtiments comme le Columbia où par ailleurs il y a 10 % des logements qui sont considérés comme abordables avec un programme de la SCHL, ça permet une mixité. Et c'est vraiment en construisant le plus possible de logements qu'on va être capable , explique-t-il.

Roch St-Jacques est courtier immobilier résidentiel de Gatineau et président du conseil d’administration de la Chambre immobilière de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Le courtier immobilier résidentiel et président du Conseil d'administration de la chambre immobilière de l'Outaouais, Roch St-Jacques, ainsi que Charles Masse partagent le même avis.

Selon eux, il peut être difficile pour un promoteur d’offrir des logements abordables sans une aide financière du gouvernement gouvernemental.

Je défierais un entrepreneur de construire pour être capable de louer de façon abordable lance Roch St-Jacques.

Des solutions

Genevieve Latulippe est directrice générale à l'Association de la construction du Québec pour les régions de l'Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et le nord-ouest du Québec. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Pour la directrice générale de l'Association de la construction du Québec pour la région de l'Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et le nord-ouest du Québec, Geneviève Latulippe, la solution pour régler la pénurie de l’habitation passe d’abord et avant tout par la construction de logement vite et évidemment dans le respect de normes environnementales .

De son côté, Nicholas Brisson pousse un peu plus loin en se tournant vers la Banque du Canada.

Selon lui, il faudrait, entre autres, augmenter la période maximale d’amortissement à 30 ans et à 35 ans dans le cas d’une propriété neuve écoénergétique, rembourser les droits de mutation aux premiers acheteurs et faire du RAP et/ou du CELIAPP des régimes intergénérationnels afin de permettre aux parents de cotiser pour leurs enfants.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault