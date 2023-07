Il a effectivement été arrêté, pas en tant que journaliste [...] mais parce qu'il a des relations directes avec des opposants à notre régime , a déclaré Zabihullah Mujahid, le porte-parole des talibans au pouvoir en Afghanistan, dans un reportage diffusé vendredi.

Toutes ses relations ont été prouvées, nous avons des documents. Il avait des relations directes avec ceux qui veulent la guerre et le conflit en Afghanistan [...]. Il soutenait ces groupes. Et il a été arrêté pour cela , a ajouté M. Mujahid, précisant que M. Behboudi est toujours aux mains des services secrets à l'heure actuelle.

Selon le porte-parole taliban, il va bien et l'enquête se poursuit. Il pourrait être présenté à la justice, qui décidera de son cas .

Tout sera fait selon la loi , disent les talibans

Originaire d'Afghanistan mais réfugié en France, Mortaza Behboudi, 29 ans, s'est rendu dans son pays natal le 5 janvier pour un reportage et a été arrêté deux jours plus tard alors qu'il s'apprêtait à récupérer son accréditation de presse.

Il a collaboré avec de nombreux médias français, dont France Télévisions, TV5 Monde, Arte, Radio France, Mediapart, Libération et La Croix, [de même qu'avec Radio-Canada, NDLR ].

Écoutez l'entrevue accordée par Mortaza Behboudi à l'émission Midi-Info en décembre dernier pour parler de la situation des femmes afghanes, interdites d'accès aux universités et de toute activité dans la vie publique par le régime des talibans.

Interrogé sur l'hypothèse que M. Behboudi soit accusé d'espionnage, le porte-parole taliban a répondu : Non, il a eu des relations avec des groupes qui ont notamment des activités au Panchir [vallée située à 80 km au nord de Kaboul] et ailleurs et qui alimentent l'insécurité.

Selon le porte-parole, son cas n'est pas si compliqué. Il pourrait possiblement avoir une peine de prison [...]. Rien de grave ne va lui arriver [...]. Tout sera fait selon la loi. Si la confusion est levée, cela pourrait aller vite [...]. Il ne devrait pas être condamné à plus de quelques mois de prison .