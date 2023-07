La rencontre des premiers ministres des provinces et territoires débute à Winnipeg lundi

Les premiers ministres des provinces et territoires se rencontrent à Winnipeg lundi dans le cadre du Conseil de la fédération, et doivent se pencher, entre autres, sur les enjeux de santé et du coût de la vie.

Cet événement se tiendra du 10 au 12 juillet à l’hôtel Fort Garry à Winnipeg.

C’est la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, qui présidera cette rencontre estivale à titre de présidente du Conseil de la fédération.

Le Congrès des peuples autochtones (CAP) a indiqué qu’il sera présent à cet événement pour représenter les intérêts des communautés autochtones.

De son côté, la présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske, indique que les travailleurs et travailleuses ont beaucoup d’attente de cette rencontre.

Elle demande que les premiers ministres canadiens mettent plus d’emphase sur les dossiers concernant les soins de santé, le coût de la vie et la création et le maintien d' emplois durables.

« Les travailleurs et travailleuses et leurs familles s’attendent à ce que les premiers ministres du Canada adoptent des solutions concrètes aux problèmes que posent les soins de santé et la crise de l’abordabilité et [manifestent] un fort engagement à collaborer avec le mouvement syndical pour voir à ce que les bons emplois durables soient au cœur de notre stratégie industrielle. » — Une citation de Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

Les gens ont de la difficulté. La crise sanitaire du Canada se poursuit pendant que les budgets des familles sont étirés jusqu’au point de rupture , indique Bea Bruske.

Elle souligne aussi le fait que les Canadiens attendent encore les ententes bilatérales promises dans le domaine de la santé , cinq mois après que le gouvernement fédéral a conclu un accord avec les dirigeants provinciaux.

Les patientes et patients font face à de longs temps d’attente et les hôpitaux ont du mal à maintenir les salles d’urgence ouvertes tandis que le personnel de la santé de tout le pays s’apprête à vivre un autre été d’extrêmes pénuries de main-d’œuvre, d’heures insoutenables et de conditions de travail inacceptables , avertit Bea Bruske.

Elle estime que les premiers ministres provinciaux devraient davantage être à l’écoute des travailleurs de la santé et de leurs syndicats, afin d’améliorer leurs conditions de travail et de mettre en place des programmes de recrutement et de rétention du personnel dans ce secteur.

La présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers (FCSII), Linda Silas, abonde dans le même sens.

Des patients qui attendent dans leur auto parce que les urgences débordent; les chirurgies reportées; les quarts de travail de 12 heures qui se transforment en quarts de 16 heures ou de 24 heures parce qu’il n’y a pas de relève à l’horizon – voilà la douloureuse réalité d’un système en manque chronique de personnel et, aussi, celle des patients , souligne-t-elle.

La FCSII demande aux premiers ministres provinciaux d'investir et d’adopter les mesures suivantes pour régler cette crise : Adopter des ratios minimums infirmières-patients

Adopter une législation et des règlements sur le nombre sécuritaire d’heures de travail continu

Meilleurs soutiens à la santé mentale

Offrir du soutien au personnel infirmier tout au long de leur carrière par certaines initiatives, notamment le préceptorat rémunéré et les horaires souples

Accélérer le processus d’obtention du permis pour les infirmières et les infirmiers formés à l’étranger, et faciliter leur intégration au sein de la main-d’œuvre

Les premiers ministres provinciaux et des territoires s'exprimeront publiquement sur les mesures qu'ils prendront pour gérer la crise dans le milieu de la santé, à la fin de leur rencontre, mercredi.