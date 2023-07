FEQ : une première pour Lamb of God

La formation métal Lamb of God, que Slash a déjà décrit comme étant l’un des bands heavy métal actuels les plus importants, se produira pour la première fois au Festival d’été.

Le dernier passage du groupe remonte à mai 2022 au Centre Vidéotron avec Megadeth et Trivium. Cette fois-ci, la formation de Virginie sera la tête d’affiche au parc de la Francophonie.

En vieillissant, on apprend à mettre nos ego de côté. On pense autrement maintenant. On veut la meilleure musique pour notre groupe.

C’est dans cet esprit que le leader de LoG, Randy Blythe, décrit l’enregistrement du 11e album du groupe, Omens. Un premier album enregistré live en studio.

Même si c’est plus laborieux au montage, je trouve qu’il y a une meilleure cohésion. Il y a une énergie quand on joue ensemble qu’on ne retrouve pas quand on enregistre individuellement. Je ne suis pas un adepte du studio, en fait je déteste aller en studio. Je le vois comme un mal nécessaire.

Ce qui n’est pas le cas de tous les membres. Notre guitariste, Mark (Morton), adore le studio. Il pourrait rester là et jouer le reste de sa vie. Moi, je déteste.

C’est donc sur scène et devant public que le chanteur est au sommet de sa forme.

L'énergie est là quand on est sur scène, en studio ce n’est pas la même chose.(...) Ce n’est pas pour dénigrer des groupes, mais vous savez aujourd’hui, il y a plein de disques qui sont enregistrés où les musiciens ne sont pas capables de jouer ce qui se retrouve sur le disque. Ils jouent un riff une fois et puis ils font copier-coller pour le reste et ils apprennent la chanson plus tard. Enregistrer de cette façon nous oblige à connaître la chanson dès le départ .

La sécurité, un enjeu

En 2010, lors d’un concert à Prague, un spectateur est mort des suites de ses blessures. Randy Blythe a été accusé d’avoir poussé le jeune homme. Il a passé 37 jours en prison en République tchèque tout en clamant son innocence. Il a finalement été acquitté. Ce fut un événement très difficile pour le chanteur et son équipe.

On avait des codes de sécurité que le promoteur du club a décidé de ne pas honorer, rappelle-t-il.

Pour moi, pour mon équipe, et pour d'autres groupes, depuis cet événement, nous portons une attention accrue à la sécurité de la scène. Je ne suis pas anxieux quand je monte sur scène , dit-il lorsqu'on lui pose la question

Mais ce qui me donne de l’anxiété depuis, c’est quand la sécurité ne fait pas son travail ou quand la sécurité est agressive avec les fans.

En communion avec le public

Les meilleurs spectacles sont ceux où il sent une véritable communion avec le public

J’écris beaucoup les paroles et le public chante ces paroles, et me les renvoie. Des paroles que j’ai écrites quelque part dans un carnet bon marché à 99 cents. C’est vraiment une forme de communication à son meilleur.