3 suspects recherchés dans la mort d’une passante dans une fusillade à Toronto

Le SPT a communiqué dimanche des images de vidéosurveillance montrant les personnes recherchées.

Le suspect no 1 est décrit comme étant âgé entre 25 et 30 ans, de corpulence moyenne et des tresses. Il portait un t-shirt blanc avec une rayure noire d'une manche à l'autre, un jeans bleu et des chaussures blanches. Il pourrait avoir des blessures au visage, précise la police.

Le suspect no 2 aurait entre 18 et 25 ans, d'une taille moyenne et une corpulence fine avec des cheveux longs en queue de cheval. Il portait un casquette de baseball noire, un chandail à capuchon noir de marque North Face, un jeans foncé et des chaussures blanches.

Le troisième suspect serait lui aussi âgé entre 18 et 25 ans, grand, de carrure mince. Il portait un chandail à capuchon gris, un pantalon foncé et des chaussures foncées.

Ils sont soupçonnés d'avoir participé à ce que la police décrit comme une altercation physique qui a mené à une fusillade en plein jour vendredi près de l'intersection des rues Queen Est et Carlaw, un secteur très achalandé au centre-ville de Toronto.

Une balle perdue a mortellement atteint Karolina Huebner-Makurat, une Torontoise de 44 ans qui marchait dans le secteur, le tout devant de nombreux témoins. Elle laisse derrière elle son mari et leurs deux enfants.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Karolina Huebner-Makurat a été touchée par balle lors d'une altercation dans l'est du centre-ville de Toronto. Photo : Radio-Canada

Les suspects ont pris la fuite. Dans un précédent communiqué samedi, la police a affirmé qu'elle cherchait deux hommes.

La police demande à ne pas s'approcher des suspects, qui sont considérés comme armés et dangereux.

Une journée tragique , dit le mari de la victime

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le mari de la victime, Adrian Makurat, a réagi à la journée tragique de vendredi.

La vie est courte. Embrassez vos proches à chaque instant où vous en avez l'occasion. Nous demandons de respecter notre intimité pour le moment , a-t-il écrit sur Facebook.

Une cagnotte en ligne a été mise en place par des amis de Mme Huebner-Makurat. Les dons seront utilisés pour soutenir son mari et ses deux filles, selon la page de collecte de fonds. Celle-ci avait récolté plus de 80 000 $ sur un objectif de 100 000 $ dimanche en début après-midi.

Une attaque contre notre quartier

Plusieurs citoyens ont laissé des fleurs à l'endroit où la victime a été touchée au cours du week-end.

C'est notre quartier et ça nous brise le cœur, c'est comme une agression contre notre quartier , déclare une résidente de Leslieville.

Sarah Deas, l'une des dernières personnes à avoir vu Karolina Huebner-Makurat en vie, a déclaré qu'elle avait couru pour l'aider et la réconforter.

À ce moment-là, personne n'était vraiment sûr de ce qui s'était passé, s'il s'agissait d'une vraie arme à feu – quelqu'un a pensé que c'était une arme à balles BB , dit-elle.

Peu de temps après, ils ont commencé à pratiquer une manœuvre de réanimation sur la femme. C'était tellement traumatisant et triste.

