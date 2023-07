Santé mentale : quand les pompiers forestiers sont brûlés

Des membres des équipes de lutte contre les feux de forêt expliquent que la complexification et l’intensification des saisons de feux exercent une pression grandissante sur leur santé mentale.

J’entends de plus en plus dire que ces conditions sont du jamais vu, puis, d’une semaine à l’autre, il y a de nouvelles conditions jamais vues , lance Steve Lemon, un commandant chez BC Wildfire, le service de lutte contre les feux de forêt de la Colombie-Britannique.

Cinq de ses collègues se sont déjà enlevé la vie, ce qui l’incite à redoubler d’efforts pour ramener les questions de santé mentale à l’avant-plan des discussions entre pompiers.

C’est correct de ne pas se sentir bien

La psychothérapeute Colleen Kamps, qui travaille avec la Fondation Tema, compte parmi les personnes qui soutiennent les pompiers qui combattent les feux de forêt en Nouvelle-Écosse, cette année.

L’organisme a reçu quelque 150 appels après avoir annoncé qu’il offre des services de soutien gratuits en temps de crise.

L’un des pompiers à qui Colleen Kamps a parlé fait ce travail depuis plus de 20 ans, mais cette année, il est constamment en larmes.

Ce que je leur dit, c’est que c’est correct de ne pas se sentir bien, qu’ils ont le droit d’avoir des émotions , explique-t-elle.

Les responsables de la lutte contre les feux de forêt de plusieurs provinces ont lancé des initiatives afin de soutenir la santé mentale des travailleurs qui combattent les feux. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Ce message fait aussi son chemin à la tête des services de lutte contre les incendies, où les responsables tentent de rester à l’affût des signes de défis de santé mentale auxquels des collègues pourraient faire face.

Cette année, nous avons vécu en deux mois ce qu’on vit normalement en un an , lance Andrew Cardinal, directeur chez les Saddle Lake Smoke Eaters, une entreprise autochtone de lutte contre les feux de forêt sise au nord-est d’Edmonton.

Si les mangeurs de fumée commencent généralement leur saison à la fête de la Reine, en mai, l’année 2023 a plutôt été lancée en avril.

Ce genre de saison plus longue, qui risque de devenir monnaie courante, selon des experts, signifie plus de temps passé sur le terrain et, par conséquent, moins de temps passé par les pompiers avec leurs proches.

C’est pourquoi les Smoke Eaters se sont alliés aux aînés de la communauté pour offrir du soutien et des programmes d’aide sur le terrain. L’entreprise compte également offrir une journée de formation en santé mentale à ses employés de bureau, qui travaillent aussi d’arrache-pied durant la saison des feux.

Une culture à développer

En Alberta comme en Colombie-Britannique, les responsables de la lutte contre les feux de forêt ont investi dans les ressources en santé mentale en offrant notamment des programmes de soutien par les pairs, une ligne téléphonique d’aide disponible en tout temps et de la formation.

Le soutien des pairs peut être particulièrement efficace, note la chercheuse Nicola Cherry, qui s’est penchée sur la santé d’un groupe de pompiers qui a combattu le feu de Fort McMurray, en 2016.

Selon la recherche qu’elle a menée à l’Université de l’Alberta, les pompiers dont l’employeur avait un tel programme de soutien montraient moins de signes d’anxiété et de dépression que ceux qui n’y avaient pas accès.

Des saisons des feux plus longues signifient plus de temps passé par les pompiers sur le terrain, loin de leurs familles. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Chez BC Wildfire, on mise également sur la prolongation du congé entre deux déploiements sur le terrain afin de combattre l’épuisement, explique Steve Lemon. Le service provincial de lutte contre les feux de forêt s’est aussi allié à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique (UNBC) pour étudier l’impact des feux sur la santé mentale des travailleurs.

Selon Steve Lemon, ces programmes font une différence. La ligne téléphonique de soutien, par exemple, a reçu une moyenne de 91 appels par mois, dans la dernière année, ce qui représente une baisse par rapport aux statistiques de 2019.

L’Alberta progresse aussi, selon le spécialiste de la gestion des feux de forêt Jarret Whitebread, d’Alberta Wildfire. Selon lui, le sujet de la santé mentale revient plus souvent dans les discussions entre les membres des équipes sur le terrain, ce qui a pour effet de briser un tabou bien établi.

Besoin d’aide? Si vous pensez au suicide ou connaissez quelqu'un qui y pense, vous pouvez obtenir de l'aide dans tout le pays en appelant le Service canadien de prévention du suicide au numéro gratuit 1 833 456-4566. Ce service est offert 24 heures sur 24. Vous pouvez également envoyer un message texte au 45645. (Le service par textos est offert de 16 h à minuit, heure de l’Est). Si vous vous inquiétez pour votre santé mentale ou celle d'un proche, composez le 911.

Avec les informations de Madeleine Cummings