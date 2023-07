Ballet côté mer à Grande-Digue : « On a l’impression de juste s’envoler avec les oiseaux »

Une immense scène a été installée sur un terrain privé de 43 acres de terres humides, pendant la pandémie. Le lieu, qui est aussi un sanctuaire pour oiseaux, s'est réanimé jeudi pour une nouvelle saison.

Les artistes ont dansé au son de la musique du pianiste Pierre-André Doucet et du violoncelliste Jay Young Chung.

La chorégraphie originale est signée Igor Dobrovolskiy. Il s'est inspiré du lieu. Photo : Facebook : Ballet Atlantique

En plus du spectacle de ballet, des repas gastronomiques dont le menu varie en fonction des chefs invités et des vins du vignoble de Magnetic Hill sont inclus dans le prix du billet.

Ce projet unique est né pendant la crise de la COVID-19, alors que toutes les salles de spectacles étaient fermées.

La fondatrice et présidente-directrice générale du Ballet Atlantique Suzanne Chalmers Gauvin cherchait un moyen alors de pouvoir organiser un ballet.

Elle a proposé à son mari de construire une scène sur leur terrain à Grande-Digue.

L’an dernier, des spectateurs de 53 communautés du Nouveau-Brunswick sont venus voir le spectacle, en plus de visiteurs du Québec, Ontario, Manitoba, États-Unis et de la France.

Le spectacle a aussi eu une couverture médiatique dans des magazines de huit pays différents.

Parle-moi de cela, mettre la province comme ça sur la carte ! , lance Suzanne Chalmers Gauvin.

Le plaisir de danser en nature

Il est tombé beaucoup de pluie ces dernières semaines au Nouveau-Brunswick et la troupe a dû repousser la première à quelques reprises, en raison de la météo.

À un moment donné on a douté, quand est-ce qu’on va pouvoir danser? , raconte la danseuse Olga Petiteau.

Les représentations débutent à 17 h. L’heure est bien choisie : aucun moustique ne dérangera les danseurs et les spectateurs ! Photo : Facebook : Ballet Atlantique

Finalement, la première du 7 juillet a réjoui les danseurs.

L’un deux, Florian Marcelino, est originaire de l’est de la France et vient tout juste de se joindre à la troupe de Ballet Atlantique.

C’est quand même un sacré défi, un challenge, mais ça reste très plaisant je n’ai jamais vu quelque chose de similaire. Je me mets à la place du public, et j’ai presque envie que quelqu’un prenne ma place et d’être à la place du public , plaisante-t-il. Le fait que tous les sens sont exaltés. […] Le paysage est beau, la nourriture est bonne. C’est une expérience, en tant que danseur et certainement en tant que public, qui est inoubliable.

« L’eau, l’herbe, le ciel bleu. Ça crée le théâtre. On a l’impression de juste s’envoler avec les oiseaux lorsque l’on danse. » — Une citation de Stéphanie Audet, danseuse au Ballet Atlantique

Stéphanie Audet, qui fait partie du Ballet Atlantique depuis plusieurs années, a déjà dansé pour le Ballet côté mer mais s’émerveille encore de l’originalité de l’événement.

C’est toujours aussi magique de se retrouver devant l’océan, à perte de vue , dit-elle. Il y a toujours des oiseaux dans le ciel et cela, pour moi, c’est toujours libérateur.

Cette année, une nouvelle chorégraphie ainsi que de nouveaux costumes ont été faits pour le Ballet côté mer.

Des représentations estivales ont lieu les mercredis et les samedis de juillet et août, à 17 h. En septembre, cinq représentations sont à l’horaire, les samedis à 14 h.

D'après le reportage d'Anne-Marie Parenteau