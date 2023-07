La tour Eiffel de la Saskatchewan incluse dans une campagne publicitaire de Kit-Kat

Une réplique de la tour Eiffel dans un village en Saskatchewan figure parmi six lieux d'intérêt du Canada représentés dans une campagne publicitaire des barres de chocolat Kit-Kat.

En septembre dernier, l’administrateur du village de Montmartre, Dale Brenner, a été contacté par l’agence de publicité Glenn Davis Group ad agency qui lui a demandé de leur envoyer des photos de la tour.

Il ne se doutait pas initialement que cette demande était reliée à la fameuse barre de chocolat.

Dale Brenner a ensuite signé un contrat pour que la tour fasse partie de la campagne publicitaire Pauses Escapades routières de Nestlé.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Ce dernier était tenu de garder ce contrat en secret jusqu'au lancement de la campagne et il n’avait pas le droit d’en parler même au maire du village et aux membres de sa famille.

C’était vraiment dur , affirme Dale Brenner. Il ajoute qu’il a pu aussi voir un des emballages de la barre de chocolat qui avait la photo de la tour Eiffel de Montmartre, deux mois avant le lancement de la campagne publicitaire.

Il espère maintenant que cette campagne publicitaire sera bénéfique pour la communauté et que plus de touristes viendront visiter la tour.

Dale Brenner ajoute qu’il voit déjà plus de personnes prendre des photos devant la tour.

Il y a plus d’activités devant la tour , affirme-t-il. Je passe devant elle plusieurs fois par jour en me rendant au travail ou en rentrant à la maison et il semble qu’il y a toujours un véhicule là-bas.

Dale Brenner indique que le village de Montmartre et le quartier de Montmartre à Paris sont devenus sœurs en 1962. Depuis, la communauté en Saskatchewan a adopté le slogan Paris des Prairies.

En 2009, les responsables du village de Montmartre ont décidé de bâtir une réplique de la tour Eiffel dans leur communauté.

La nouvelle campagne publicitaire de Kitkat inclut d’autres lieux d’intérêt comme le calmar géant de Glovers Harbour en Nouvelle-Écosse, le plus grand dinosaure du monde à Drumheller en Alberta, Le Grand Rassemblement à Ste-Flavie, et la forêt de panneaux indicateurs à Watson au Yukon.

Avec les informations de Louise BigEagle