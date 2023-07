Amos célèbre le 100e anniversaire de sa cathédrale

Pour l'occasion, elle dévoile la structure permanente qui honore les donateurs de 5000 $ et plus.

L'événement se tient dans une ambiance festive, avec plusieurs musiciens, dont Gregory Charles, qui se produira dans la cathédrale en après-midi.

Pour le président de la fondation Gislain Roy, il était nécessaire de souligner l'apport des donateurs privés qui a permis d'amasser plus de 2 millions de dollars qui se sont ajoutés au 5 millions provenant du gouvernement.

Pour les donateurs, c'est important parce que la levée de fonds s'est terminée avec plus de 2 millions de dollars qui viennent de la population et je pense que c'est important d'honorer les gens qui ont permis justement de conserver ce bâtiment, ce joyau patrimonial et il faut qu'on se souvienne de ce qui a été fait et de ces gens-là , mentionne le président de la fondation.

La structure permanente qui honore les donateurs de 5000$ et plus au profit de la cathédrale d'Amos. Photo : Facebook, Fondation Héritage de la Cathédrale d'Amos

Les travaux de réfection de cette imposante structure lancés en 2019 ont coûté plus de 5 millions de dollars.

Pour Gislain Roy, la conservation de l'édifice revêt un caractère important pour Amos et la région en entier.

C'est important, c'est l'histoire. C'est important pour les générations futures. C'est un monument qui est régional et même national. Ce n'est pas seulement au niveau touristique [car] ce qu'on voit très souvent comme référence pour l'Abitibi, c'est la cathédrale. C'est un joyau patrimonial et c'était très important de travailler à sa conservation , insiste le responsable.

L’église qui devait devenir cathédrale en 1939 a été inaugurée le 18 juillet 1923.