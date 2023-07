Les nouveaux directeur général et entraîneur-chef du Phoenix connus

Philippe Sauvé et Gilles Bouchard deviennent respectivement directeur général et entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, en remplacement de Stéphane Julien.

Ce sont donc deux hommes de hockey qui ont été choisis pour remplacer Julien, qui occupait ces deux postes seul avant d'accepter le rôle d'entraîneur adjoint chez les Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Gilles Bouchard, nouvel entraîneur-chef de la formation sherbrookoise, fait le chemin inverse. Il passe d'un poste d'entraîneur adjoint dans la LAH à celui de pilote du Phoenix. Il était aux côtés de Benoît Groulx derrière le banc du Crunch de Syracuse, le club-école du Lightning de Tampa Bay, depuis 2018. Avant ça, il était l'entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, équipe avec laquelle il a remporté la Coupe du Président en 2016.

Je suis heureux et fier que le destin m’amène dans l’organisation du Phoenix de Sherbrooke qui partage les mêmes valeurs que moi. J’ai déjà très hâte d’entamer ce nouveau chapitre , a souligné Bouchard par voie de communiqué.

Pour ce qui est de Philippe Sauvé, officiellement directeur général du Phoenix, il suit un parcours similaire à celui de Kent Hughes du Canadien de Montréal. C'est qu'il était agent de joueurs avant de faire le saut de l'autre côté de la clôture au sein du Phoenix. Sauvé compte plus de 200 parties dans la LAH .

J’étais prêt pour un nouveau défi dans ma carrière. Le directeur général de Hockey Québec Jocelyn Thibault m’a contacté et nous avons eu plusieurs bonnes conversations. C’est avec un grand plaisir et une immense fierté que je me lance dans ce nouveau défi professionnel et que je me joins au Phoenix de Sherbrooke , a déclaré le directeur général dans un communiqué.

Quelles acquisitions !

Le président du club, Denis Bourque, se dit ravi d'accueillir les deux hommes au seins de l'équipe. Quelles acquisitions ! Nous sommes très contents d’accueillir Philippe et Gilles au sein de notre organisation. Nous avons embauché deux hommes d’expérience qui pourront continuer le travail entamer par Stéphane Julien , explique ce dernier dans un communiqué. Il précise que l'objectif premier était d'avoir deux personnes distinctes pour combler les postes.

L'état-major sherbrookois tiendra un point de presse officiel lundi pour annoncer l'arrivée des deux hommes avec le club. Aucune entrevue ne sera offerte par l'équipe d'ici là.