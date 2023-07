Les publicités concernant les célébrations du 150 e anniversaire du Canada, les budgets annuels et la sensibilisation aux anciens combattants ont compté parmi les dépenses publicitaires les plus importantes du gouvernement fédéral sur les réseaux sociaux au cours des sept dernières années, selon une analyse de CBC.

La CBC a questionné certains ministères fédéraux après avoir obtenu un document énumérant les dépenses par ministère.

Ledit document a été produit à la suite d’une question posée par le député conservateur Michael Cooper à la Chambre des communes en janvier. Il révèle que le ministère du Patrimoine canadien a versé à Facebook plus d’un million de dollars, seulement en 2017, pour la promotion des célébrations du 150e anniversaire du Canada.

Le ministère a aussi dépensé plus de 500 000 dollars au cours des autres années depuis 2016.

Dans une déclaration envoyée à CBC, le ministère a indiqué que les dépenses en 2017 pour promouvoir Canada 150 faisaient partie d'une campagne d'un an et que Facebook est l'une des plateformes les plus utilisées au Canada .

Le ministère du Patrimoine canadien a versé à Facebook plus d’un million de dollars, en 2017, pour la promotion des célébrations du 150e anniversaire du Canada. Photo : Radio-Canada

De manière générale, Facebook et Instagram ont reçu la plus grande part des dépenses sur les médias sociaux du gouvernement. Le document fait état d'au moins 56 millions de dollars de dépenses publicitaires du fédéral pour les plates-formes Meta depuis 2016.

Le ministère des Finances a dépensé près de 2 millions de dollars sur les plateformes Meta entre 2016 et aujourd'hui.

Interrogée jeudi pour savoir où avait été dépensé l’argent, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a plutôt parlé de l'importance de tenir tête aux géants de la technologie américains, en référence à la décision d'Ottawa de cesser d'acheter des publicités sur les plateformes de Meta.

Le travail que fait le ministre [du Patrimoine canadien, Pablo] Rodriguez, que fait notre gouvernement, pour s'assurer que nos géants de la technologie paient leur juste part et soutiennent les salles de presse canadiennes est absolument essentiel , a-t-elle déclaré.

Le Parlement a adopté en juin le projet de loi C-18, devenu depuis la La Loi sur les informations en ligne. Elle oblige les sociétés de médias en ligne, telles que Meta et Google, à verser de l'argent aux organes de presse chaque fois qu'un utilisateur accède à un article par un lien sur l’une de leurs plateformes.

En guise de représailles, Meta a menacé de bloquer les liens vers les nouvelles canadiennes à la suite de l'adoption de C-18.

Des anciens combattants ont pris part à une cérémonie au cimetière national du Canada, à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Le ministère des Anciens Combattants a lui aussi délié les cordons de la bourse pour Facebook et Instagram. Il a dépensé près de 2,5 millions de dollars entre 2016 et aujourd'hui sur ces plateformes, selon le document.

Un porte-parole a déclaré que le ministère menait chaque année deux grandes campagnes de dépenses : la première est axée sur la Semaine des anciens combattants en novembre, et la deuxième fait la promotion de la santé mentale des anciens combattants de la mi-décembre à février.

Un rapport annuel distinct compilé par le Conseil du Trésor du Canada a estimé les dépenses publicitaires du gouvernement fédéral sur les plateformes Meta à un peu plus de 40 millions de dollars entre 2017 et 2022.

La Régie de l'énergie du Canada a également dépensé 1499,37 $ en publicité sur la plateforme Meta en 2017. Nous avons diffusé des publicités sur Facebook pour promouvoir les opportunités de participation du public à l'audience d'Énergie Est , a déclaré le régulateur à CBC dans un communiqué de presse, ajoutant qu'il favorisait Facebook par rapport à d'autres sites, car c'était la meilleure plateforme pour atteindre les personnes susceptibles d'être affectées par l’audience.

Google

Le ministre des Finances Bill Morneau présente son budget à la Chambre des communes le 22 mars 2017. Son ministère avait alors dépensé des milliers de dollars pour en faire la promotion sur les réseaux sociaux. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Dans le document remis au député Michael Cooper, les achats d’annonces sur Google réalisées par le gouvernement ne sont pas répertoriés individuellement, puisqu’il ne l’a pas spécifié. Mais Google et YouTube (plateforme qui appartient à Google) apparaissent plusieurs fois dans une catégorie qui regroupe certains réseaux sociaux.

On y apprend qu’en 2021, Transports Canada a dépensé 6060,74 $ en publicités Google pour une campagne sur la sécurité des drones.

Entre 2016 et aujourd’hui, Pêches et Océan Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications et le ministère des Finances ont aussi dépensé de l'argent sur YouTube. Par exemple, une note du ministère des Finances en 2017 décrivait un achat de 74 833,13 $ d'annonces sur YouTube pour promouvoir le budget 2017 et la nouvelle allocation canadienne pour enfants .

Alors que Google a également menacé de bloquer les liens vers les nouvelles canadiennes, M. Rodriguez a affirmé que son gouvernement était toujours en négociation avec la multinationale.

La manne TikTok

Le rapport annuel du Conseil du Trésor montre quant à lui une légère augmentation des dépenses gouvernementales sur la plateforme TikTok. Entre l'année de sa création, en 2016, et le moment où elle a vraiment pris son envol au début de la pandémie de COVID-19, Ottawa n'a pas dépensé sur la plateforme.

Mais en 2020-2021, le gouvernement fédéral a dépensé au moins 377 019 $ en marketing TikTok. Et en 2021-2022, ce montant a grimpé à 1 717 617 $.

Même si le gouvernement fédéral a interdit TikTok de tous les appareils gouvernementaux en février, invoquant des problèmes de sécurité, il n'a jamais officiellement déclaré qu'il cesserait de faire de la publicité sur la plateforme, qui appartient à ByteDance, basée à Pékin.

Les critiques ont averti que le gouvernement chinois pourrait faire pression sur ByteDance pour accéder aux données privées des utilisateurs. Mais selon la compagnie, il s’agit d’une affirmation qui n'est pas fondée.

L'application Tik Tok appartient à la compagnie ByteDance, basée à Pékin. Photo : Reuters / Thomas Suen

Le Conseil du Trésor inclut dans son rapport annuel seulement les ministères qui ont dépensé plus de 25 000 dollars pour une seule campagne publicitaire, puisque les petits achats publicitaires n'ont pas besoin d'être approuvés par Services publics et Approvisionnement Canada. Mais à la demande du député, les ministères qui ont dépensé moins de 25 000 dollars dans le cadre de contrats individuels ont ajouté le coût de ces campagnes.

Le plus gros dépensier de TikTok parmi les ministères était celui des Anciens Combattants, qui a versé 92 334 dollars à l'entreprise depuis 2021.

Le gouvernement fédéral n'a pas répondu aux questions sur son intention d'arrêter d'acheter des publicités sur TikTok.

On ne sait pas non plus où Ottawa prévoit dépenser l'argent, puisqu'il n'ira plus à Facebook ou à Instagram.

Nous allons le réinvestir. Nous n'allons pas le garder. Nous allons le réinvestir dans de grandes campagnes, mais nous vous en reparlerons , a déclaré M. Rodriguez aux journalistes,ajoutant que l'argent pourrait aller vers les médias traditionnels.

En tant qu'organisations de presse, Radio-Canada et CBC pourraient avoir un avantage financier en vertu de C-18, qui les oblige à fournir un rapport annuel sur toute compensation pour les nouvelles qu'elle reçoit des opérateurs numériques.

Avec les informations de Raffy Boudjikanian de la CBC