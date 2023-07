Grève portuaire : un rassemblement syndical est prévu dimanche à Vancouver

L'International Longshore and Warehouse Union Canada, qui représente les grévistes, indique que des dirigeants syndicaux internationaux participeront à cette manifestation de soutien aux travailleurs et qu'ils demanderont la négociation d'un contrat avec l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique.

Environ 7400 travailleurs de plus de 30 ports de la Colombie-Britannique sont en grève depuis la fête du Canada pour des questions de salaires et de dispositions relatives aux travaux d'entretien, à la sous-traitance et à l'automatisation.

Les deux parties étaient de retour à la table des négociations, samedi, avec le soutien de médiateurs fédéraux, après un échec des pourparlers lundi.

Les employeurs affirment avoir proposé le recours à un comité et à un arbitre indépendant en vue de formuler des recommandations sur les principaux points d'achoppement concernant les travaux d'entretien, mais que le syndicat a rejeté l'idée.

Les organisations professionnelles et certaines personnalités politiques ont publiquement demandé au gouvernement fédéral d'adopter une loi de retour au travail, mais le ministre du Travail, Seamus O'Regan, a déclaré que les négociations étaient la voie à suivre.