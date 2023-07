Chaleur intense en Atlantique cet été : l’importance de la protection solaire

Il y a un lien direct entre les coups de soleil et le cancer de la peau, confirme le Dr Joël Claveau, dermatologue spécialisé en cancer de la peau.

C’est pratiquement la moitié de la pratique des dermatologues de partout au Canada, de traiter et d’opérer des cancers de la peau , dit-il.

Dr Joël Claveau, dermatologue spécialisé en cancer de la peau. Photo : Radio-Canada

Il existe deux types principaux de cancer de la peau : les carcinomes des cas et les mélanomes.

Les carcinomes sont beaucoup plus répandus. C’est surtout les expositions chroniques, donc les golfeurs et les travailleurs de la construction, les gens qui ont des métiers à l’extérieur, les cyclistes. Un peu tout le monde qui s’expose au soleil , explique le Dr Joël Claveau.

Associés aux coups de soleil violents, les mélanomes, moins fréquents, sont pour leur part plus graves. C’est les taches noires, habituellement au dos pour les hommes et aux jambes pour les femmes. C’est vraiment associé aux coups de soleil et c’est ce qu’il faut redouter au début de l’été , prévient le Dr Joël Claveau.

L’une des meilleures façons d’éviter un mélanome, ajoute-t-il, c’est la crème solaire.

Quelle crème solaire doit-on choisir ?

Une grande variété de crèmes solaires est présente sur les rayons des pharmacies. Afin de faire un choix éclairé, le Dr Joël Claveau indique que les consommateurs peuvent prendre en compte certains critères sur les étiquettes des produits.

Rechercher le logo de l’Association canadienne de dermatologie , dit-il dans un premier temps. Et aussi, une bonne couverture contre les UVA.

Le Dr Joël Claveau recommande également de choisir un écran solaire qui offre une protection à large spectre .

« À l’Association canadienne de dermatologie, on dit qu’un bon écran solaire devrait être un facteur de protection de 30 et plus. » — Une citation de Dr Joël Claveau, dermatologue spécialisé en cancer de la peau

Le Dr Joël Claveau recommande à ses patients qui ont déjà eu un cancer de la peau de prioriser une crème solaire avec un SPF de 50 ou 60.

La même recommandation s’applique aux personnes qui bronzent très peu ou qui ont souvent des coups de soleil.

La plus grande erreur c’est de ne pas en mettre assez. Souvent on recommande d’en remettre durant la journée , avance le Dr Joël Claveau.

En plus de la crème solaire, le dermatologue suggère de mettre casquette et t-shirt pour bien se protéger des rayons.

Un distributeur de crème solaire au parc Riverain à Riverview, au Nouveau-Brunswick. (Archive) Photo : Gracieuseté/Laurent Martel

Une autre erreur que font souvent les gens, selon le dermatologue, c’est d’appliquer de la crème solaire seulement lors des journées très ensoleillées.

La protection solaire c’est un peu comme se brosser les dents , illustre-t-il. [Il faut le faire] vraiment toute l’année ; même lors des journées ombragées il faut se protéger.

Pour terminer, il rappelle de ne pas oublier les endroits sensibles lors de l’application de la crème solaire : derrière les genoux, la nuque et les oreilles, les tempes et le côté des aisselles.

Avec des informations de Mariève Bégin